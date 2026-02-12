В январе ДТЭК изготовил 160 тысяч запчастей для поддержки угледобычи

В январе 2026 года машиностроители ДТЭК изготовили 160 тысяч запчастей и комплектующих для обеспечения стабильной добычи угля.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В разгар отопительного сезона машиностроители ДТЭК продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить украинские шахты необходимым оборудованием и запчастями, нужными для более надежной добычи угля. В январе 2026 года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 161 единицу горного оборудования", – говорится в нем.

Также машиностроители выпустили еще более 160 тыс. запчастей и комплектующих.

"Начало 2026 года стало чрезвычайно сложным для нашей компании и всей украинской энергетики. Несмотря на это, мы уже прошли две трети самой тяжелой за последние четыре года военной зимы. Наши машиностроители работают в усиленном режиме, обеспечивая шахты необходимым оборудованием и запчастями. Это важный вклад в устойчивость энергосистемы", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года – более 18 млрд грн.

