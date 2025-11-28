На Саратовском НПЗ зафиксированы взрывы и пожар, а в Саках поражен ангар с беспилотниками.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод снова подвергся атаке украинских дронов, зафиксированы взрывы и пожар. В оккупированных Саках удалось поразить объекты ПВО и атаковать место хранения беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении.

Известно, что это предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и т.д. Также пораженный завод задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

"Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар", - говорится в сообщении.

Впрочем, результаты попаданий уточняются.

Отдельно сказано, что также поражено место хранения БпЛА на аэродроме Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория АР Крым).

Как отметили в Генштабе, по предварительной информации, на аэродроме поражено несколько объектов противовоздушной обороны, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств ПВО противника уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост".

Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины еще попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются.

Как сообщал УНИАН, в ноябре уже фиксировались атаки на Саратовский НПЗ. В частности, в ночь на 3 ноября произошло попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Также сообщалось о поражении этого завода 11 и 14 ноября. Тогда распространялась информация о приостановлении работы этого НПЗ.

В Генштабе ВСУ уточняли, что Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

