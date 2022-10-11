Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин примут участие в саммите "Группы двадцати" на Бали. В Индонезии рассчитывают, что по результатам встречи представителей 20 стран с ведущей экономикой мира будут заключены конкретные сотрудничества.
Соответствующей информацией поделился портал Okezone со ссылкой на выступление министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на недавней пресс-конференции.
"До сих пор реакция [на предложение визита] остается очень позитивной. Так что, даст Бог, когда вопрос касается посещения саммита, мы не волнуемся", — заявила Марсуди.
По словам МИД, Индонезия продолжает поддерживать связь с главами Украины и России. Однако она подчеркнула, что положение дел в мире быстро меняется.
"Еще раз повторю, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире в настоящее время динамична. Мировые вызовы очень высоки, и ситуация становится не проще, а сложнее. Мы продолжаем общаться", — добавила Марсуди.
Отдельно министр иностранных дел заявила, что настроена оптимистично насчет будущего саммита. Она ожидает увидеть новые проекты сотрудничеств, которые заключат разные государства.
Визит Зеленского и Путина на саммит G20: что известно
- Встреча в формате "Группы двадцати" пройдет в ноябре на Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит Зеленского и Путина.
- На прошлой неделе в Индонезии сообщили, что думают над размещением глав двух государств в отдельных отелях.
- В Офисе президента Украины опровергли информацию о принятии окончательного решения. Зеленский еще размышляет над визитом на Бали.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в начале сентября сообщал, что рассматриваются форматы участия президента странны-агрессора в саммите. РФ хочет учесть все факторы, в том числе "безопасность".