Она отметила, что знает о намерении Путина приехать на Бали.

У президента США Джо Байдена нет никакой заинтересованности во встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" (G20) .

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-выступления на 17-й встрече ежегодной Ялтинской европейской стратегии.

"Что касается встречи на Бали, до нее еще пройдет определенное время. Пока что я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента", - сказала Нуланд, комментируя возможность переговоров Байдена с президентом РФ во время саммита G20. Видео дня

Она отметила, что знает о намерении Путина приехать на Бали.

"Если он (Путин. – ред.) появится, то, я думаю, лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении относительно того, что происходит в Украине, о нарушении Россией всех принципов, заложенных в ряде документов, которые подписал еще Советский Союз. Мы убеждены, что при определенных обстоятельствах будем иметь глубокое единство, требуя вывода российских войск с территории Украины", - отметила заместитель госсекретаря.

При этом она подчеркнула, что Путин пока не сделал ни одного шага в этом направлении, хотя война в Украине одновременно разрушает будущее и его страны.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заяивил, что поездка российского президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Индонезии, сейчас под вопросом. Российская сторона заявила о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

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