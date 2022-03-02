Ахтырские полицейские совместно с представителями тербороны задержали 10 российских захватчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Так, на территории Грунской и Камышанской ОТГ полицейские обнаружили 10 вражеских военных, которые занимались мародерством.
Полицейские задержали злоумышленников и приняли участие в их передислокации.
Правоохранители призывают граждан звонить на спецлинию 102 в случае обнаружения подозрительных лиц.
Российско-украинская война
С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.
Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.
Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.