Россияне занимались мародерством.

Ахтырские полицейские совместно с представителями тербороны задержали 10 российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, на территории Грунской и Камышанской ОТГ полицейские обнаружили 10 вражеских военных, которые занимались мародерством.

Полицейские задержали злоумышленников и приняли участие в их передислокации.

Правоохранители призывают граждан звонить на спецлинию 102 в случае обнаружения подозрительных лиц.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

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