Ситуация в Киеве 2 марта контролируется украинскими войсками. Столица готовится к обороне.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из разного оружия.

Николай Поворозник, первый замглавы КГГА, в эфире UAразом рассказал о ситуации в Киеве. По его словам, в городе изучаются и оперативно устраняются повреждения тепловых сетей и газопроводов, чтобы он был обеспечен теплом, водой, электричеством.

Город готовит фортификации для обороны. Противник бьет непредсказуемо из разных видов оружия. Сложно сказать куда придется удар, поэтому при любых звуках сирены нужно спускаться в укрытие.

Киевские больницы работают круглосуточно, врачи на боевом дежурстве. В магазины продукты завозят днем. Все товары первой необходимости в наличии. Работает гуманитарный штаб, ему нужны волонтеры - там накапливаются продовольственные запасы.

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