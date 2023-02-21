Аналитики отмечают, что РФ не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход войны в свою пользу.

Украина имеет потенциал восстановить инициативу на поле боя в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки со стороны стран-союзников.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечается, что визит президента США Джо Байдена в Украину накануне годовщины начала полномасштабного вторжения свидетельствует о продолжении поддержки Западом Украины.

Аналитики отмечают заявление президента Владимира Зеленского о важности для Украины обороны Бахмута, но "не любой ценой". Зеленский и министр обороны Алексей Резников также подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлению в ближайшее время.

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"ISW придерживаются мнения, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой сковать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их, и Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы пойти на ограниченную риторическую уступку официальным лицам США", - говорится в отчете.

Аналитики добавляют, что Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход войны в свою пользу. Таким образом в ISW считают, что Украина имеет потенциал восстановить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержки Запада.

В ISW также критикуют решение минобороны России о реорганизации вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" на фоне продолжающегося наступления. Это, по мнению аналитиков, указывает на то, что российское минобороны не полностью осознает масштаб основных вызовов интеграции нерегулярных сил в профессиональную армию, особенно в период интенсивных боевых действий.

"Российское военное командование может признать, что Россия не имеет боевого потенциала, чтобы достичь административных границ Донецкой и Луганской областей в краткосрочной перспективе, и, вероятно, пытается поспешить с некоторыми запланированными реформами, прежде чем Путин снова разочаруется из-за неспособности российского МО обеспечить значительные достижения", - говорится в сообщении.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая, десятая встреча участников Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится в середине марта. Предыдущее девятое заседание "Рамштайна" состоялось 14 февраля в Брюсселе.

После этого заседания глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 16 обязались передать артиллерию и боеприпасы, 22 страны - боевые машины пехоты и еще девять стран - системы противовоздушной обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что союзники обязались передать Украине бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад". Речь идет как о современном западном вооружении - американской бронированной технике Bradley, Stryker, танках M1 Abrams, британскиих танках Challenger 2, канадских бронеавтомобилях Senator, немецких танках Leopard, так и об отремонтированном советском - танках Т-72.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия действительно может осуществить реванш на этой неделе, но она уже не так мощна, как год назад. Он отметил, что у русских даже год назад не было достаточных ресурсов для полномасштабного наступления. Кроме того, сейчас оккупанты демотивированы.

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