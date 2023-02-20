Однако президент заметил, что противник не так сильный, как год назад.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия действительно может осуществить реванш на этой неделе, но она уже не такая мощная, как год назад.

Как сообщил Зеленский в интервью Die Welt, русские даже год назад не имели достаточных ресурсов для полномасштабного наступления. Кроме того, оккупанты демотивированы.

"На этой неделе на самом деле может быть реванш России, мол, следует ожидать наступления. Соответственно возникает нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года. Но россияне уже не такие мощные, как год назад – даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослаблены, а мы стали сильнее. Кроме того, они не имеют такой мотивации, как наши солдаты. Мы воюем в своей стране, мы защищаем свои дома и семьи. Когда мы теряем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи. Мы здесь живем", - отметил Зеленский.

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Планы РФ на годовщину вторжения

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину, и подчеркивал, что мы готовы к этим ударам.

Российская пропаганда тем временем угрожала применением авиации, которую до этого не было задействовано. Комментируя эти угрозы, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это запугивание не будет иметь последствий.

Сегодня в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак.

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