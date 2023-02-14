Речь идет как о современном западном вооружении, так и об отремонтированном советском.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что союзники обязались передать Украине бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия). Остин отметил, что на заседании "Рамштайн-9" было подтверждено, что союзники будут поддерживать Украину в ее обороне от России на долгосрочную перспективу.

"И мы будем действовать со срочностью, которой требует текущий момент, - сказал Остин. - Мы продолжаем совместно работать для предоставления полноценных надежных возможностей, и не только техники. И именно поэтому мы обсуждали синхронизацию наших усилий для интегрированного плана по проведению учений (для украинских военных - УНИАН). Вы можете видеть важность нашей координации и совместных усилий для удовлетворения потребностей Украины в бронетехнике".

В частности, он сказал, что члены контактной группы предоставили украинским защитникам бронетехники на более чем "восемь боевых бригад". По словам Остина, речь идет об американской бронированной технике Bradley, Stryker, танках M1 Abrams, британских танках Challenger 2, канадских бронеавтомобилях Senator, немецких танках Leopard, а также об отремонтированных советских танках Т-72.

Он вновь подтвердил, что Италия и Франция готовят передачу Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.

Тем временем издание Nordsee-Zeitung опубликовало фото прибывшей в немецкий порт Бремергафен из США военной техники для Украины. В частности, речь идет о ЗРК Avenger и БМП М2 Bradley.

Кроме Bradley, местные журналисты насчитали еще 280 разных военных машин.

"Рамштайн-9" - какое оружие получит Украина

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 16 обязались передать артиллерию и боеприпасы, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Остин заявил, что не может сегодня заявить о передаче Украине боевых самолетов, в том числе истребителей F-16.

Он отметил, что сейчас основная задача заключается в том, чтобы собрать вместе все виды вооружения, которые уже были обещаны Украине. В частности, речь идет о боевых машинах пехоты Bradley, боевых бронированных машинах Stryker, боевых машинах пехоты Marder и CV-90, бронетранспортерах M113, артиллерии, но список этим не исчерпывается.

Кроме того, как сказал Остин, необходимо подготовить украинских военных к использованию этих видов вооружений, а также обеспечить обслуживание всех этих систем и доставить их на линию фронта.

Ранее Остин заявил, что восемь стран сотрудничают для предоставления Украине основных боевых танков Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.