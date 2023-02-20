Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 460 миллионов долларов.

Как сообщают в Twitter репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс и журналист издания "Голоса Америки" Остап Ярыш, к новому пакету помощи, анонсированного сегодня президентом Джо Байденом в Киеве, вошли:

  • дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
  • минометные снаряды калибра 120 миллиметров;
  • четыре радиолокационные системы;
  • дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним;
  • около 2000 противотанковых ракет;
  • четыре боевые машины пехоты Bradley;
  • две тактические машины;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения,
  • средства связи;
  • медицинские средства;
  • запчасти для техники.

Помощь США

Сегодня президент США Джо Байден в ходе своего анонсированного визита в Киев заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.

Видео дня

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, более Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - заявил президент США.

19 февраля в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне. 

20 января Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, в который вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

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