Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 460 миллионов долларов.
Как сообщают в Twitter репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс и журналист издания "Голоса Америки" Остап Ярыш, к новому пакету помощи, анонсированного сегодня президентом Джо Байденом в Киеве, вошли:
- дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
- минометные снаряды калибра 120 миллиметров;
- четыре радиолокационные системы;
- дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним;
- около 2000 противотанковых ракет;
- четыре боевые машины пехоты Bradley;
- две тактические машины;
- противопехотные мины Claymore;
- приборы ночного видения,
- средства связи;
- медицинские средства;
- запчасти для техники.
Помощь США
Сегодня президент США Джо Байден в ходе своего анонсированного визита в Киев заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.
"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, более Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - заявил президент США.
19 февраля в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне.
20 января Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, в который вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.