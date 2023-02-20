Его стоимость достигает 460 миллионов долларов.

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 460 миллионов долларов.

Как сообщают в Twitter репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс и журналист издания "Голоса Америки" Остап Ярыш, к новому пакету помощи, анонсированного сегодня президентом Джо Байденом в Киеве, вошли:

дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;

минометные снаряды калибра 120 миллиметров;

четыре радиолокационные системы;

дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним;

около 2000 противотанковых ракет;

четыре боевые машины пехоты Bradley;

две тактические машины;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения,

средства связи;

медицинские средства;

запчасти для техники.

Помощь США

Сегодня президент США Джо Байден в ходе своего анонсированного визита в Киев заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.

Видео дня

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, более Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - заявил президент США.

19 февраля в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне.

20 января Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, в который вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

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