Встреча может состояться онлайн, отметил глава Минобороны Украины.

Следующая, десятая встреча участников Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится в середине марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Алексей Резников сообщил журналистам во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

"Следующая дата, если я не ошибаюсь, - это середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн", - сказал Резников.

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Министр отметил, что заседания в формате "Рамштайн" проходят в трех вариантах: на авиабазе в Германии, в Брюсселе и в режиме видеоконференции.

"Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле на авиабазе "Рашмтайн", наверное, будет непосредственно на этой военной базе. Поэтому я думаю, что в марте я буду иметь возможность подключаться из Киева", - добавил Резников.

Военная помощь Украине от Запада - что надо знать

Как сообщал УНИАН, предыдущее, девятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9") состоялось 14 февраля в Брюсселе.

После заседания председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 16 обязались передать артиллерию и боеприпасы, 22 страны - боевые машины пехоты и еще девять стран - системы противовоздушной обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что союзники обязались передать Украине бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад". Речь идет как о современном западном вооружении - американской бронированной технике Bradley, Stryker, танках M1 Abrams, британскиих танках Challenger 2, канадских бронеавтомобилях Senator, немецких танках Leopard, так и об отремонтированном советском - танках Т-72.

Остин добавил, что Франция и Австралия решили совместно увеличить производство боеприпасов калибра 155 мм для нужд Вооруженных сил Украины.

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