Но территорию населенного пункта они не покинули.

Психо-неврологический диспансер в Бородянке освобожден от российских оккупантов. Но территорию населенного пункта они не покинули.

Об этом в эфире UAразом сообщил Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, это большой стресс, но им уж лучше", - отметил он.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что в Бородянке оккупанты захватили психоневрологический диспансер. Сейчас власти не знают как эвакуировать пленных пациентов.

"В городе Бородянка у нас захватили психоневрологический диспансер, в котором находятся 670 человек. Мы на сегодня не понимаем, каким образом эвакуировать этих людей, каким образом им помочь. Мы знаем, что у них есть еда, мы понимаем, что у них заканчиваются запасы воды. И к сожалению, у них заканчиваются медикаменты. Эти люди с определенными особенностями, поэтому им нужна помощь постоянная, они должны находиться под медицинским уходом. Многие из них люди, которые не взбираться много уже лет. Ситуация очень сложная", - отметил он.