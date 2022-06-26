РСЗО "Буревий" - одна из новейших украинских реактивных систем в ВСУ.

Вооруженные Силы Украины начали активно использовать новую реактивную систему залпового огня "Буревий". Об этом говорит то, что видео с ударами этой системы все чаще попадают в сеть, на которых видно, как она выпускает по врагу 220-мм реактивные снаряды.

Но важно то, что впервые о ней публично сообщили только 1,5 года назад, после чего о проекте отечественных оружейников ничего не было слышно. Но, несмотря на все сложности, уже в военное время "Буревий" попал в Вооруженные Силы Украины.

Возможности РСЗО "Буревий"

Впервые об РСЗО "Буревий", который разработан оборонным "Шепетовским ремонтным заводом", широкой публике стало известно лишь в феврале 2020 года, когда было сообщено о первых огневых испытаниях этой системы.

Фактически это полная замена советской системы "Ураган" в аналогичном 220-мм калибре. Но вся ракетная часть новая, отечественная, вместе с системой наведения. К ней добавлена ​​современная цифровая система управления огнем, позволяющая получать координаты целей. Последнее имеет огромное значение, так как позволяет в разы снизить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически - до нескольких минут.

Аналогичные цифровые системы устанавливаются в HIMARS и современных ствольных артсистемах, таких как CAESAR, PzH 2000 и Krab. И является одним из основных условий их крайне высокой эффективности в условиях контрбатарейной борьбы.

Особенности РСЗО "Буревій"

Еще одной крайне важной чертой РСЗО "Буревий" является шасси Т815-7 от чешской Tatra. Именно оно было выбрано за год до вторжения армии РФ, как единое шасси для всех новых ракетных систем. В частности, именно на него установили береговой ракетный комплекс "Нептун" и планировали перевести "Ольху". Кроме того, эти машины были выбраны в Дании как платформа для CAESAR и используются в словацкой САУ Zuzana 2.

Это шасси с колесной формулой 8х8 и грузоподъемностью в 24,5 тонн отличается сверхвысокой проходимостью, мощным 402-сильным турбодизельным двигателем и большим ходом подвески. А специально для Украины чешская Excalibur Army провела его доработку под ракетную часть РСЗО "Буревий", добавила бронирование кабины и энергоагрегат для экономии ресурса главного двигателя.

Для сравнения базовое шасси советского "Урагана" – ЗиЛ-135, который был создан в 60-х годах. Он имеет архаическую силовую двухдвигательную систему на 360 л. и грузоподъемность 6-8 тонн.

Учитывая, что РСЗО "Буревий" 220-мм система, она использует все имеющиеся реактивные снаряды от советского "Урагана". Это позволяет ей вести огонь до 35 км, но еще до вторжения армии РФ днепровское КБ "Южное" в рамках программы "Тайфун-2" вело разработку 220-мм реактивных снарядов с дальностью полета до 65 км.

Характеристики РСЗО "Буревий"

Калибр : 220 мм

: 220 мм Количество направляющих : 16

: 16 Дальность выстрела : 35 км (для снаряда 9М27Ф)

: 35 км (для снаряда 9М27Ф) Вес снаряда 9М27Ф : 280 кг

: 280 кг Вес взрывчатки в боевой части снаряда 9М27Ф : 51,9 кг

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