Силы обороны нанесли удар по танкеру в Черном море и двум мостам на юге

Это судно находится под международными санкциями.

В Черном море украинские защитники поразили танкер российского "теневого флота" и два моста на оккупированном юге Украины. Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, 16 июня и в ночь на 17 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов российского агрессора.

"В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306). Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины", – отмечается в сообщении.

В частности, подтверждено поражение цели. Однако степень повреждений уточняется.

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Как отметили в Генштабе, танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах РФ в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж – 62 002 единицы.

Поражение мостов

Также Силы обороны Украины нанесли удары по объектам, которые использовались российскими захватчиками для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными территориями юга Украины.

В частности, были поражены автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки и автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

Другие поражения

Кроме того, в районе Великой Новоселки Донецкой области были поражены командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара в Донецкой области, Олешко в Херсонской области, Малиевки в Днепропетровской области, а также Коровяковки и Кучерова в Курской области.

Поражение целей оккупантов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июня 2026 года Вооруженные силы Украины крылатой ракетой "Нептун" нанесли удар по военному объекту Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

В ночь на 13 июня украинские беспилотники поразили в городе Армянск завод "Крымский титан", который производит диоксид титана для нужд российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

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