Отмечается, что ожидаемые Украиной потери территорий являются следствием нынешней "оборонительной ориентации украинских вооруженных сил и связанного с этим промедления".

Западные спецслужбы считают, что Украине грозят "крупные" территориальные потери к концу года. Немецкие политики восприняли эту информацию как с одобрением, так и со скептицизмом,

Издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет, что "общая картина" для Украины в настоящее время "омрачается" превосходством России.

Родерих Кизеветтер (ХДС), заместитель председателя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведывательных служб, подтвердил, что у Украины есть проблемы с боеприпасами и мобилизацией. Однако он также сказал, что в настоящее время "распространяются пессимистические сценарии", очевидно, чтобы "внушить, что ситуация безнадежна и что военная поддержка бесполезна". Цель - "тонко, но жестоко" надавить на Киев, чтобы он "уступил территорию".

Видео дня

В свою очередь депутат от СДПГ Ральф Штегнер, который также является членом надзорного комитета, заявил, что "по сути" оценка служб была правильной и "соответствовала тому, что я знаю".

Выиграть время, отказавшись от территорий

В оценке разведки говорится, что не ожидается, что Киеву удастся "вернуть инициативу" к 2024 году. К концу года Украина, вероятно, понесет "значительно большие территориальные потери", чем в начале года.

Российская артиллерия "значительно" сильнее украинской, и, кроме того, Россия может "более чем компенсировать" свои потери. Киев же не в состоянии призвать достаточное количество новых солдат, "чтобы компенсировать потери и создать резервы". Новые правила мобилизации "скажутся только в конце лета", поскольку новобранцев сначала нужно будет обучить.

Согласно этой оценке, ожидаемые Украиной потери территорий являются следствием нынешней "оборонительной ориентации украинских вооруженных сил и связанного с этим промедления". Украина хочет "сберечь личный состав" и в настоящее время "выигрывает время, отказываясь от территории". Киев надеется получить "время для мобилизации и восстановления собственного ВПК".

Главная проблема

Однако авиаудары России по "ВПК" могут стать "проблемой". Кизеветтер прокомментировал эту оценку F.A.S., заявив, что Украина может "продолжать побеждать", но "каждая задержка в поддержке" со стороны Германии и других стран будет "усложнять ситуацию и приводить к большим потерям".

Преодолеть "нарратив" о безнадежности сопротивления можно только в том случае, если лозунг канцлера Олафа Шольца о том, что Украине будут помогать "столько, сколько потребуется", будет заменен на подход "все включено". Например, Украине должно быть разрешено атаковать западным оружием российские "производственные мощности", "склады" и "перевалочные пункты" в самой России. "Красные линии" должны исчезнуть, а производство вооружений должно быть "активизировано".

Наступление россиян на Сумы и Харьков - последние новости

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, но им этого не удалось.

10 мая оккупанты пошли в новое наступление на севере Харьковской области и взяли под контроль несколько сел в приграничье, а также пытались захватить Волчанск.

21 мая в Госпогранслужбе Украины заявили, что россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении, чтобы растянуть линию фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: