В телефонном разговоре Зеленского с Трампом приняли участие много европейских чиновников.

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор на борту своего самолета Air Force One с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление Белого Дома.

Белый дом также сообщил, что Трамп поговорил по телефону с лидерами НАТО после разговора с Зеленским.

При этом Clash Report сообщает, что Трамп более полутора часов беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, информируя их о своей встрече с Путиным.

Видео дня

Как сообщает "Суспільне", в телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Виткофф.

Саммит Путина и Трампа - что пишут СМИ

The Times отмечает, что долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным завершилась без ожидаемого прорыва. Несмотря на торжественное начало с улыбками, рукопожатиями и красной дорожкой, стороны не договорились ни о прекращении огня в Украине, ни о месте проведения следующего саммита/

А CNN отмечает, что Путин в результате встречи получил два огромных преимущества - реабилитацию и дополнительное время.

Вас также могут заинтересовать новости: