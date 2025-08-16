Сергей делает замечания тем, кто обращается к нему на негосударственном языке.

Украинский актер театра и кино Сергей Кисель, который известен по кинолентам "БожеВільні", "Я - Надія" и "Агенти справедливості", высказался о языковом вопросе в Украине.

Мужчина признался, что до начала полномасштабной войны общался на русском языке в быту и в работе. Однако после 24 февраля 2022 года сразу перешел на украинский и переучил родных.

"Я понимаю: страна-агрессор будет защищать русский до последнего русскоязычного. И когда слышу фразу "язык здесь ни при чем" - закипаю. Не понимаю, как после ночных атак, после того, как нас уничтожают, люди могут выходить с детьми из укрытия и спокойно говорить на русском? Я живу в огромном комплексе - 17 подъездов, и 90% жителей здесь общаются на русском. Как так? Почему вы, родители, не хотите ничего менять? Даже моя теща из Донбасса - и та заговорила на украинском. Сама - сознательно. Для меня русский язык - как сорняк на огороде. Просто надо брать сапу и искоренять. Опять прорастет - вырывать. Это постоянный процесс, но сделать это можно", - подчеркнул Сергей в интервью OBOZ.UA.

Актер добавил, что остро реагирует на украинцев, которые до сих пор общаются на русском и даже делает им замечания.

"В последнее время, когда кто-то обращается ко мне на русском, отвечаю: "Извините, я вас не понимаю". И вижу, как человеку сразу становится неловко, потому что говорю это немного по-актерски строго. Но я живу в Украине. В любой европейской стране ты не найдешь работу, если не владеешь местным языком - немецким, польским, английским. У меня есть знакомые, которые за границей сидят без работы и по восемь часов в день учат язык, чтобы получить право работать. Так почему в своей стране я должен слышать иностранный мне русский на каждом шагу?" - сказал актер.

