По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, враг может прибегнуть к таким действиям, чтобы еще больше растянуть линию фронта.

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко не исключает, что россияне могут пойти в наступление в Сумской области, как они сделали на Харьковском направлении. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Пока у нас такой сосед, конечно, надо быть готовым к развитию любых ситуаций. Мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности. Никогда нельзя исключать, в том числе, и Сумское направление. Враг может в любой момент, даже, несмотря на то, что он не имеет достаточно сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит на Харьковском направлении. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и силы обороны нашей страны", - сказал Демченко.

По его словам, сложностей Силам обороны добавляет и протяженность украинско-российской границы.

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"Надо также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только в Сумской области - более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу оборону мощной, потому что враг преобладает и в технике, и в средствах поражения, и по личному составу, к сожалению", - пояснил Демченко.

Он также добавил, что ГПСУ держит свои подразделения не только на Сумском, но и на Черниговском направлениях.

"Мы видим то, что происходит на Харьковском направлении. На отдельных участках, в направлении Липцов или Волчанска, даже, несмотря на преимущество, (враг - УНИАН) не может достичь своей стратегической цели. Но их ключевая задача - оттянуть Силы обороны Украины на это направление, чтобы мы не могли их использовать там, где идут более интенсивные боевые действия", - отметил Демченко.

Вероятное наступление РФ на Сумском направлении: что надо знать

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях. Однако ситуация не дала им реализовать эти планы.

По информации аналитиков из Института изучения войны, РФ удерживает на границе с Сумской областью небольшую группировку. Однако даже этого может быть достаточно, чтобы Россия достигла своих целей.

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