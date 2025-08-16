Цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 32% ниже, чем в середине августа 2024 года.

На протяжении двух предыдущих недель цены на тепличные огурцы в Украине стремительно росли, но на данный момент ценовые тенденции кардинально изменились, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной нового негативного ценового тренда стало увеличение предложения продукции внутреннем рынке. Как и прогнозировали участники рынка, на этой неделе большинство украинских тепличных комбинатов начали уборку урожая нового оборота огурца.

По словам представителей тепличных комбинатов, еще одним фактором, который повлиял на пересмотр цен в сторону снижения, был крайне низкий спрос на эту продукцию.

Также причиной негативного ценового тренда стали качественные характеристики данной продукции, которые зачастую не устраивали покупателей, что стало причиной значительного снижения темпов сбыта.

"В результате на сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу по 25-45 грн/кг ($0,60-1,09/кг), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

При этом на данный момент цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 32% ниже, чем в середине августа 2024 года. В то же время представители тепличных комбинатов не питают особых иллюзий по этому поводу и уверены, что тенденция снижения отпускных цен в данном сегменте будет преобладать и в ближайшее время.

Цены на продукты в Украине

В Украине на этой неделе резко выросли цены на дыню. По данным специалистов профильного портала EastFruit, по сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 40%. Сейчас фермеры отгружают оптовые партии дынь с полей по цене 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Украинские производители арбузов возобновили активный сбор своей продукции. Это привело к увеличению предложения на рынке, что в свою очередь привело к снижению цен. По состоянию на сейчас цены на арбузы упали до отметки 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем неделю назад.

