Сейчас на Харьковщине противник заблокирован, утверждает глава ГУР МО.

Россияне изначально планировали наступать на Сумскую область вместе с Харьковской.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Кирилл Буданов - руководитель Главного управления разведки Украины. "Насчет Сумской области, россияне изначально планировали операцию, по состоянию на сейчас небольшую группировку сил они удерживают в приграничье. У них это город Суджа, у нас Сумское направление. Но пока ситуация им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", - сказал Буданов.

Он также отметил, что сейчас уже пятые сутки продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Однако за это время, по словам Буданова, РФ не получила значительного успеха.

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"Вместе с тем, надо помнить, что ситуация напряженная, быстро меняется. Но по состоянию на вчерашний вечер наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Противник уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. И продолжается операции Сил обороны по дальнейшей стабилизации и дальнейшего вытеснения противника за пределы нашего государства", - пояснил Буданов.

Он также объяснил, какие цели преследует РФ этим наступлением: "Эта ситуация, по состоянию на сейчас, не является катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель этой операции - это информационная операция для того, чтобы создать хаос и панику, подкрепляя это действиями на земле. Для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях, для того, чтобы было впечатление, что их начинают охватывать, отрезать. Но это не так".

По словам главы украинской разведки, сейчас РФ бросила в Харьковской области все свои силы, которые она держала в приграничном участке. Впрочем, они еще имеют резервы. Также Буданов рассказал об украинских резервах.

"Могу высказать свое мнение. Как вы знаете, у нас основные события происходят на восточном фронте, там нужны резервы. Еще одна цель, которую хотят достичь россияне, - это отвлечение наших небольших резервов, которые были сформированы, растянуть их по фронту. Но я думаю, что мы с этим справимся", - отметил Буданов.

В центре внимания новое наступление РФ - важные новости Украины

Ранее Кирилл Буданов заявил, что в течение нескольких ближайших дней Силы обороны смогут стабилизировать фронт на Харьковщине. Однако, по его словам, Россия сейчас готовит еще одно наступление в направлении Сум.

Издание The Washington Post отметило, что пяти российским батальонам удалось продвинуться почти на 8 км вглубь Украины всего за несколько дней, захватив ряд сел. Это может стать самым быстрым наступлением России с начала войны.

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