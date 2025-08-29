Впервые в истории: Украина атаковала боевой корабль РФ FPV-дронами, - Defense Express

Украинские силы обороны осуществили первый в истории успешный удар FPV-дронов по военному кораблю. 28 августа в Темрюкском заливе Азовского моря был поражен российский корвет "Буян-М", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
Как пишет Defense Express, этот день оказался символическим: ровно 73 года назад, 28 августа 1952 года, состоялось первое боевое применение FPV-дронов в мире.
Атаку осуществило спецподразделение "Призраки" ГУР МОУ, использовав дроны "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер". Они сумели преодолеть более 350 км и нанести прицельный удар. В результате атаки корабль получил повреждения бортовой части и потерял работу радиолокационной станции МР-352 "Позитив", которая отвечает за обнаружение морских и воздушных целей. Без нее судно фактически "ослепло".
Беспомощность российских систем ПВО
Несмотря на то, что экипаж "Буяна-М" видел угрозу и пытался активно маневрировать, его системы противовоздушной обороны не открыли огонь. В частности, скорострельный артиллерийский комплекс АК-630М2 "Дуэт", созданный для уничтожения дронов, ракет и даже самолетов, так и не сработал.
Причины сбоя пока неизвестны: это могла быть проблема с РЛС, системой управления огнем или оптико-прицельным комплексом. Впрочем, факт остается фактом - основное вооружение ПВО корабля оказалось бессильным против украинских FPV-дронов.
Последствия для Черноморского флота
Корветы класса "Буян-М" являются одними из основных кораблей Черноморского и Каспийского флотов РФ. Всего в этих соединениях находится не менее семи таких кораблей, еще четыре - в составе Балтийского флота. Аналогичные системы ПВО установлены также на больших десантных кораблях "Иван Грен" и "Петр Моргунов".
Впрочем, поражение "Буяна-М" показало уязвимость всего класса кораблей РФ перед современными украинскими дронами.
Удар по "Буяну" - что известно
Напомним, что в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М".
Отмечается, что бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".
Это третий корабль такого типа, который удалось повредить Силам обороны за время войны, пишет "Милитарный".