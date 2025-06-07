В частности, россияне потеряли более десяти танков.

Силы обороны юга поразили железнодорожный локомотив с колонной российской военной техники. Враг понес немалые потери.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Отмечается, что россияне потеряли, в том числе, более десятка своих танков.

"Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

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Подробностей относительно того, где именно и чем был поражен железнодорожный локомотив, не раскрывают.

Война в Украине: это стоит знать

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские защитники сбили российский истребитель Су-35. Произошло это на Курском направлении. Отмечалось, что самолет был сбит утром в субботу, 7 июня.

Тем временем российские захватчики продолжают терроризировать украинские города. Днем враг атаковал Харьков авиабомбами. В результате удара погибла женщина, также сообщается о десятках раненых.

Также под ударом сегодня была Донецкая область. Россияне убили трех человек, еще один человек получил ранения. По данным областной военной администрации, в двое погибших – в Яблоновке Ильиновской громады, еще один человек погиб в Константиновке.

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