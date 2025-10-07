Екатерина Гирнык

Из-за атаки временно задерживались поезда.

Россия пытается парализовать работу "Укрзализныци" и сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, рассказав о последствиях обстрелов Полтавской области этой ночью.

По его словам, в Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Также повреждены административные и складские помещения, подвижной состав, возникли пожары.

По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов. Сейчас движение восстановлено.

Кроме того, в результате российской атаки поврежден энергетический объект - без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окружающих населенных пунктах.

Кроме того, в Сумах после атаки РФ зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

"Цель врага очевидна - Россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, в результате падения обломков и прямых попаданий в области повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, поврежден энергетический объект. Без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей.

В Сумах в результате атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры, также сообщают об отключении света. Кроме того, под утреннюю атаку врага попал троллейбус, за помощью к медикам обратились пассажир и водитель.

