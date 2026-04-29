'Готовит почву': эксперт отреагировал на заявления РФ о запуске украинских дронов из Казахстана

Люксиков не исключил, что, возможно, в РФ хотят повторить сценарий Донбасса на севере Казахстана.

В России уже не впервые звучат заявления о том, что украинские дроны, долетевшие за Урал до Екатеринбурга, могли запускаться с территории Казахстана, рассказал главный редактор "Милитарного" Михаил Люксиков в эфире Espreso.

Он напомнил, что в прошлом году подобные заявления уже делались, но они ни во что не переросли.

"Вероятно, что россияне готовят какую-то внешнеполитическую почву в этом регионе. Уже давно говорят, что, возможно, в РФ хотят разыграть сценарий Донбасса на севере Казахстана. Однако на это у них пока не хватает сил, поэтому они ограничиваются информационно-психологическими операциями", – добавил он.

Люксиков рассказал, что даже в Республике Коми произошел инцидент, когда были убиты два гражданина РФ, которым инкриминировали попытку установить дроны для осуществления атаки на этой территории.

У россиян сейчас очень много разной информации. Однако, что касается атаки на Екатеринбург, это были типичные украинские дроны, которые по характеристикам заявлялись на соответствующие дальности", - отметил он.

Удары по Уралу: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что украинские дроны атаковали российский Урал, преодолев рекордное расстояние в 1800 километров. По словам россиян, никакого предупреждения или объявления об опасности прилета БПЛА со стороны местных властей или МВД не было. Повпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога признал, что уральские регионы стали доступными для ударов украинских БПЛА и призвал граждан быть бдительными. Сообщается, что во время атаки БПЛА на Екатеринбург поврежден ЖК "Тринити", расположенный в центре города. Известно, что пострадали 6 человек.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий поделился, что на российском Урале расположены основные военные производства РФ. Дикий отметил, что РФ всегда считала эту территорию абсолютно защищенной. Считалось, что до этих регионов способны долететь только ядерные межконтинентальные баллистические ракеты США. Бывший командир батальона "Айдар" пояснил, что "теперь мы полностью меняем эту парадигму, оказывается, что расстояние вовсе не защищает". По его мнению, для закрытия таких больших пространств у РФ просто недостаточно ПВО.

