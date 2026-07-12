Силы беспилотных систем разнесли ключевой НПЗ россиян на Поволжье

Мадьяр также сообщил о поражении 10 российских танкеров и 4 паромов.

Силы беспилотных систем подтвердили поражение Сизранского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области РФ.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ в Telegram-канале. Отмечается, что в ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Государственной пограничной службой нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Речь идет о "Сизранском НПЗ" – одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и ключевом предприятии южного Поволжья.

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Его годовая мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти, что соответствует примерно 3% от общего объема нефтепереработки в России. Этот завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

Так, в результате поражения на территории предприятия возник масштабный пожар. Подробная информация о последствиях удара уточняется.

В то же время командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди также сообщил: "14 судов в ночь на 12 июля: 10 танкеров и 4 парома. Всего в течение недели с 6 по 12 июля "Птицами" СБС было сбито 90 единиц теневого флота РФ".

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июля после атаки Сил обороны в России возникли пожары и задымление на НПЗ "Ильский", нефтеперерабатывающем комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга", нефтяном терминале "Курганнефтепродукт" и нефтебазе "Азовнефтепродукт".

В частности, "НОВАТЭК-Усть-Луга" – это одно из крупнейших в России предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год.

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