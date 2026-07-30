После 'дипстрайков' российские НПЗ месяцами остаются погруженными в темноту, – анализ FT

Последствия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам свидетельствуют об эффективности украинских ударов.

После украинских ударов по крупным российским НПЗ повреждения на них сохраняются в течение недель и даже месяцев. Об этом свидетельствует анализ газеты Financial Times, проведенный на основе схем нефтеперерабатывающих заводов, фотографий, спутниковых снимков и тепловизионных данных. Дополнительные данные предоставила аналитическая группа Frontelligence Insight.

Отмечается, что после украинской кампании ударов из строя выведено более 30 процентов фактической мощности и 45 номинальной. Сейчас инженеры продолжают информировать ударные группы о том, какие части нефтеперерабатывающих систем являются незаменимыми, наиболее сложными для замены и наиболее вероятными причинами вывода завода из строя.

В частности, на заводе в Туапсе, подвергшемся двум атакам, в результате ударов было уничтожено более десятка крупных и средних резервуаров общей вместимостью около 80 000 кубических метров. Также беспилотники уничтожили вспомогательную перерабатывающую установку, построенную в рамках программы модернизации завода. Такие установки перерабатывают тяжелую нефть низкого качества в более легкие продукты, такие как дизельное топливо, авиационное топливо и бензин.

Видео дня

К другим труднозаменимым установкам относится оборудование, удаляющее соль и воду из сырой нефти перед переработкой. Одна из таких установок недавно подверглась удару в Омске – на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, расположенном в 2 500 км от украинской границы.

Эксперты рассказали изданию, что эти установки имеют решающее значение, поскольку находятся в начале процесса переработки. Без них НПЗ может потерять значительную часть своей способности перерабатывать нефть, даже если остальное оборудование останется неповрежденным. Ремонт обычно занимает до нескольких месяцев. И именно повреждение узловых объектов приводит к длительным простоям, в отличие от эффектных ударов по резервуарам для хранения нефти.

Как пишут журналисты, большинство следов атак на 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, в частности в Омске, Москве и Туапсе, оставались заметными из космоса через недели или даже месяцы после последней известной атаки. Спутниковые снимки показывают, как медленно продвигаются ремонтные работы. Например, на территории НПЗ под Москвой до сих пор лежит белая крышка большого резервуара для хранения нефти – именно там, где она упала месяц назад. Три резервуара меньшего размера, насосная станция и трубопроводы, соединяющие их с остальной частью нефтеперерабатывающего завода, также имеют видимые повреждения.

Снижение ночного излучения вокруг российских НПЗ также свидетельствует о том, что последствия ударов устраняются месяцами. В частности, для объектов, подвергшихся ударам в прошлом году, это снижение продолжалось более 13 месяцев. Тепловизионные спутниковые снимки также показывают, что не работает НПЗ "Кстово" в Нижнем Новгороде, подвергшийся ударам 18 и 20 мая. В частности, на снимке от 18 июля дистилляционная установка завода по-прежнему не излучала теплового сигнала.

Защита от дронов не имеет смысла

Издание добавило, что на спутниковых снимках видно, что российские НПЗ с 2022 года расширили системы защиты от дронов, установив сетки. Однако сетки эффективны лишь как уловитель хаотично летящих дронов. А волны дронов они не выдерживают. Один из российских бизнесменов рассказал, что когда дроны летят клином в одну и ту же точку, то сетки не способны их остановить.

Новая стратегия ударов

Напомним, что в последнее время Украина изменила тактику нанесения ударов по нефтяной отрасли России. Вместо массированных атак теперь используются точечные удары. При этом специалисты-энергетики координируют действия военных, объясняя, поражение каких узлов лишит россиян возможности быстро восстановить работу предприятия.

Удары по НПЗ – последние новости

Добавим, что в ночь на 29 июля СБУ нанесла удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины. По предварительным данным, была повреждена установка первичной переработки нефти – это один из ключевых технологических объектов предприятия.

Удары уже вызвали масштабный топливный кризис в России, который распространился и на промышленный железнодорожный транспорт. Отдельные участники рынка столкнулись с резким подорожанием дизельного топлива и перебоями в оптовых поставках. Они были вынуждены перейти на более дорогие мелкооптовые закупки.

Вас также могут заинтересовать новости: