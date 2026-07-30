Медь на вес золота: сколько сейчас платят за килограмм ценного металла в Украине

Ряд бытовых приборов может содержать довольно большое количество металла.

Медь остается одним из самых дорогих цветных металлов в Украине благодаря своим уникальным свойствам и стабильному спросу. Об этом рассказали предприниматели в комментарии УНИАН.

По словам представителей отрасли, за килограмм медного лома можно получить как минимум несколько сотен гривень.

"Все зависит от сырья. Если это чистая медь, электротехнический кабель, очищенный вручную и блестящий, цена составляет 510 гривень", – отметили в компании "Вторсырье Киев".

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Подобные цифры называют и другие представители рынка.

"В зависимости от количества и качества меди цена ориентировочно составляет где-то 480–510 гривень за килограмм", – сообщил предприниматель по имени Вячеслав.

Похожие цифры можно увидеть на специализированных ресурсах. По данным портала SoftMet, актуальные цены на медь сегодня выглядят так:

медь 1 сорт – 505 грн;

медь -1% – 495 грн;

медь микс 1% – 485 грн;

медь стекло 10–27% – 485 грн;

медь стружка от 3% – 437 грн;

медь фосфористая – 610 грн.

Главный фактор, влияющий на цену, – чистота металла. Чем меньше примесей, изоляции, краски или окислов содержит сырье, тем выше будет его стоимость в пунктах приема.

"Если это медь из электродвигателей и на ней есть оловянное покрытие, лак или другие загрязнения, то цена снижается", – говорят во "Вторсырье".

Представители отрасли также рассказали, что именно украинцы чаще всего сдают в качестве медного лома.

"Если говорить о бытовом уровне, то чаще всего после ремонта сдают кабели и провода, которые использовались при ремонте или замене проводки. Вообще сдают что угодно – телевизоры, пылесосы, микроволновые печи, электропечи", – отметили в компании "Вторсырье Киев".

Многих украинцев интересует, где можно добыть много меди. По словам специалистов, большую роль играет год выпуска прибора – чем старее электроприбор, тем больше цветного металла в нём содержится.

Приборы советского производства часто содержат значительно больше цветных, редких и драгоценных металлов (медь, алюминий, серебро, золото, платина), чем современная техника. В последнее время на рынок бытового металлолома влияет война, ведь из-за перепадов напряжения приборы нередко выходят из строя.

"В связи с обстрелами очень много кондиционеров выходят из строя. В них содержится от 1 до 5 килограммов меди. В обычных холодильниках содержится около 600–700 грамм меди. Также там есть алюминий и другие металлы", – добавили в компании, занимающейся скупкой вторсырья.

Цены на металлы – последние новости

В начале месяца мировые цены на медь начали расти. По мнению аналитиков, новая серия ударов США по Ирану не оказала существенного влияния на стоимость металла. Вместо этого поддержку ценам оказали позитивные ожидания относительно долгосрочного роста спроса, в частности из-за активного развития технологий искусственного интеллекта. Эксперты считают, что медь может выиграть от роста спроса на электроэнергию со стороны новых центров обработки данных.

Цены на алюминий также росли на фоне ослабления ожиданий относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

В начале месяца подорожала и железная руда. Это произошло из-за ужесточения Китаем ограничений в отношении австралийской горнодобывающей компании Fortescue Ltd., а также активизации закупок после нескольких месяцев падения стоимости сырья.

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