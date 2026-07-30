31 июля в Киеве станет горячее, но настоящая жара еще впереди

Перед выходными, 31 июля, температура в Киеве повысится на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +17°...+19°, а в течение дня воздух прогреется до +26°...+28°. Ожидается ясная и безоблачная погода без намека на осадки.
Ветер будет 3-8 м/с. Атмосферное давление 749-751 мм ртутного столба.
Погода 31 июля
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +17°, днем +31°.
В Луцке будет ясно, ночью +15°, днем +29°.
В Ровно завтра ясно, ночью +15°, днем +30°.
В Тернополе 31 июля ночью +15°, днем +29°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +15°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +32°, ясно.
В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +17°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +14°...+28°, ясно.
В Житомире в пятницу ночью +14°, днем +27°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +17°, днем +27°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +16°...+26°.
В Одессе 31 июля - ясно, температура ночью +20°, днем +26°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, ясно.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+27°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.