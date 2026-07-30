31 июля в Киеве станет горячее, но настоящая жара еще впереди

31 июля в столице будет сухо и солнечно.

Перед выходными, 31 июля, температура в Киеве повысится на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +17°...+19°, а в течение дня воздух прогреется до +26°...+28°. Ожидается ясная и безоблачная погода без намека на осадки.

Ветер будет 3-8 м/с. Атмосферное давление 749-751 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +17°, днем +31°.

В Луцке будет ясно, ночью +15°, днем +29°.

В Ровно завтра ясно, ночью +15°, днем +30°.

В Тернополе 31 июля ночью +15°, днем +29°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +15°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +32°, ясно.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +17°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +14°...+28°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью +14°, днем +27°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +17°, днем +27°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 31 июля - ясно, температура ночью +20°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, ясно.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.

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