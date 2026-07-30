Последствия для экономики будут катастрофическими: эксперт о повышении тарифов в логистике и энергетике

Изменение тарифов на передачу электроэнергии и рост стоимости грузовых перевозок "Укрзализныци" могут привести к массовой остановке предприятий горно-металлургического комплекса. Последствиями станут потеря рабочих мест, сокращение налоговых и валютных поступлений, а также дополнительное давление на курс гривны. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя недавние решения правительства.

По его словам, украинская металлургия оказалась в условиях "идеального шторма": на отрасль одновременно давят механизм углеродной корректировки импорта CBAM, ограничения на поставки продукции в Евросоюз, проблемы с морской логистикой. Теперь к этому списку добавились высокие цены на электроэнергию и повышение железнодорожных тарифов.

"Происходит настоящая катастрофа, по крайней мере для нашей отрасли. После ограничения экспорта в ЕС, блокировки морских портов и повышения тарифов на электроэнергию рост стоимости железнодорожных перевозок может стать критическим", – отметил Беленский.

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Он подчеркнул, что металлургические предприятия экспортируют значительную часть продукции морским путем. Переориентировать такие грузы на автомобильный или железнодорожный транспорт в необходимых объемах технически и экономически невозможно.

По словам Беленского, в отрасли уже сообщают о остановке отдельных производственных мощностей. Без изменения государственной тарифной политики к этому могут быть вынуждены прибегнуть и другие предприятия.

Отдельным риском он назвал возможное сокращение грузовой базы "Укрзализныци": повышение тарифов, по его оценке, не гарантирует роста доходов компании, поскольку промышленные предприятия могут сократить производство или полностью прекратить перевозки.

"Железная дорога может потерять такие объемы грузов, что из-за высоких постоянных расходов ее финансовое положение ухудшится еще больше. В промышленности уже почти не осталось резервов, которые позволили бы без последствий выдержать очередное повышение тарифов", – пояснил Беленский.

В то же время он отметил, что остановка металлургических и горнодобывающих предприятий будет иметь последствия не только для отрасли, но и для городов, где они являются основными работодателями и налогоплательщиками. Особенно высокие риски существуют для Кривого Рога и других промышленных центров.

"Большинство этих предприятий являются горосообразующими. Их остановка будет означать нагрузку на центры занятости, сокращение доходов общин и ухудшение социальной ситуации", – подчеркнул председатель Федерации металлургов.

Кроме того, сокращение экспорта металлургической продукции приведет к уменьшению валютной выручки и ухудшению торгового баланса, что создаст дополнительное давление на гривну и скажется на доходах всех граждан.

Он призвал правительство пересмотреть уже принятые и запланированные тарифные решения, а также активизировать переговоры с ЕС по поводу торговых ограничений и дипломатические усилия для стабилизации работы морского коридора.

"Если рассматривать потребности каждой государственной монополии в отдельности и не оценивать их совокупное влияние на экономику, последствия могут быть катастрофическими – как для металлургии, так и для государства в целом", – подытожил Беленский.

Как известно, недавно новое правительство приняло сразу два решения – повышение тарифов на грузовые перевозки на 30% и пересмотр тарифа на передачу электроэнергии, несмотря на призывы промышленных и аграрных ассоциаций Украины воздержаться от повышения, ведь ситуация в экономике остается крайне сложной.

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