Эти 5 цветов захватят моду в 2026 году: от бирюзового до лимонного

После эпохи пастели на "сцену" вышли выразительные цвета, которые невозможно не заметить.

В 2026 году мода отказывается от сдержанных оттенков и делает ставку на яркие, насыщенные цвета. После нескольких сезонов господства шоколадно-коричневого, бордового и сливочно-желтого дизайнеры добавили в палитру больше энергии: на подиумах все чаще появляются бирюзовый, лаймовый, мандариновый, лимонно-желтый и лавандовый оттенки, пишет The Independent.

По мнению звездного стилиста Деборы Шеридан-Тейлор, новый интерес к выразительным цветам начал формироваться после смены руководства в Celine, а коллекция Versace под руководством Дарио Витале окончательно задала настроение сезона. Дизайнер вдохновился солнечной эстетикой Майами 1980-х, вернув в моду яркие бирюзовые, цитрусовые, коралловые и фиолетовые тона.

Стилист отмечает, что мода на цвет всегда связана с настроением эпохи. По ее мнению, сегодня яркие оттенки воспринимаются как символ радости, оптимизма и желания выделиться.

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Поэтому тем, кто устал от нейтральной палитры, стоит обратить внимание на такие главные цвета 2026 года:

Бирюзовый. Бирюзовый стал одним из самых заметных оттенков сезона весна-лето 2026. Его представили на подиумах Courreges, Christopher Esber и Jacquemus, где цвет использовали в платьях и акцентных деталях. Этот насыщенный сине-зеленый оттенок ассоциируется с морем и европейским летом, но из-за своей яркости может показаться сложным для повседневных образов. Шеридан-Тейлор советует сочетать его с цветом экрю, белым, темным денимом, шоколадным, вишневым или мандариновым оттенками. Если полностью бирюзовый образ кажется слишком смелым, начать можно с аксессуаров – например, обуви или сумки.

Лаймовый и шартрез. Кислотные оттенки на границе желтого и зеленого стали одними из самых обсуждаемых трендов сезона. Лаймовый появился в коллекциях Prada, Versace, Tibi и Erdem, хотя этот цвет остается одним из тех, которые вызывают сильные эмоции – его либо любят, либо не принимают. Стилист советует использовать лаймовый не как основу образа, а как яркий акцент. Это могут быть шарф, обувь, носки или небольшая деталь в сочетании с более спокойной одеждой. При выборе оттенка важно учитывать тон кожи: теплый шартрез и холодный кислотно-зеленый могут выглядеть совершенно по-разному.

Мандариновый, оранжевый. Оранжевый, который раньше считался преимущественно осенним цветом, в 2026 году становится одним из главных летних акцентов. В тренде все варианты – от нежного абрикосового до яркого мандаринового. Популярность оттенка поддержали и знаменитости: Тимоти Шаламе сделал оранжевый частью своего образа во время промотура фильма Marty Supreme, появившись на премьере вместе с Кайли Дженнер в ярких образах. Шеридан-Тейлор отмечает, что оранжевый включает множество оттенков – от мандаринового и кораллового до терракотового и ржавого. Для повседневной носки она рекомендует сочетать его с коричневым, белым, черным, бирюзовым или баклажановым. При этом необязательно выбирать полностью оранжевый наряд: сумка, обувь или даже помада помогут добавить образу нужной энергии.

Лимонно-желтый. После длительного периода популярности мягкого сливочно-желтого в моду возвращается его более смелая версия – яркий лимонный оттенок. Хотя такой цвет может казаться сложным, стилист предлагает начинать с привычных сочетаний. Хорошо работают комбинации желтого с синим, коричневым или фиолетовым – такие цветовые пары уже давно знакомы и воспринимаются гармонично. Еще один способ найти удачное сочетание – экспериментировать с вещами дома: раскладывать разные цвета рядом и искать неожиданные комбинации. Иногда именно случайные сочетания помогают создать самый интересный образ.

Лавандовый. Лавандовый в 2026 году становится более взрослым и выразительным. Вместо нежных пастельных вариантов дизайнеры предлагают светящиеся сиреневые и лиловые оттенки, которые выглядят современнее благодаря необычным тканям, декору и смелым сочетаниям. Шеридан-Тейлор считает фиолетовый одним из самых творческих цветов и советует сочетать холодные лавандовые оттенки с хаки, бежевым, теплым коричневым или цветом экрю. Такие комбинации делают образ более сбалансированным и убирают излишнюю "сладость" оттенка. Для тех, кто готов к экспериментам, стилист предлагает более смелые решения – например, сочетание фиолетового с вишнево-красным или использование лавандовых акцентов в макияже. Иногда даже небольшая деталь способна полностью изменить привычный образ.

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