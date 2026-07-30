Украинские F-16 изнашиваются из-за массированных атак дронов РФ: эксперты объяснили причину

Самолет F-16 оказался настолько эффективным, что стал жертвой собственного успеха.

Украинские истребители F-16 стали главным средством защиты от российских беспилотников, но постоянные перехваты изнашивают небольшой парк самолетов страны. Об этом пишет MilitaryTimes.

Как отметил эксперт по воздушным силам Джастин Бронк, украинские F-16 уничтожили более 2 500 дронов "Герань" и "Гербера".

"Использование истребителей против таких дронов привело к нестабильному количеству летных часов самолетов и расходу ракет "воздух-воздух"… с середины 2024 года, когда ВВС Украины получили свои первые западные самолеты и подготовили экипажи. Российская промышленность производит более 6 000 [одноразовых ударных] дронов в месяц, а истребители располагают лишь ограниченным количеством летных часов, после чего им требуются длительные циклы капитального технического обслуживания, которые должны выполняться на заводе квалифицированными техническими специалистами", - подчеркнул он.

Видео дня

В настоящее время украинские ВВС используют 39 самолетов F-16 из примерно 79, которые обещали передать западноевропейские страны. Кроме того, Украина использует четыре истребителя Mirage 2000-5 из 20, обещанных Францией, а также несколько истребителей советской эпохи Су-27 и МиГ-29.

"Самолеты F-16 кардинально изменили ход воздушной войны в Украине. Они позволяют небольшим воздушным силам Украины наносить удары с большого расстояния по наземным целям с применением американских управляемых бомб JDAM и французских планирующих бомб AASM Hammer. Угроза, которую они представляют для российских ВВС, стала очевидной в начале этого месяца, когда, по сообщениям, украинский F-16 сбил Су-35 над восточной Украиной", - напомнило MilitaryTimes.

Однако, как добавляет издание, самолет F-16 оказался настолько эффективным, что стал жертвой собственного успеха.

"На парк самолетов F-16 ложится чрезмерная нагрузка, главным образом в виде задач по перехвату беспилотников (C-UAS), спрос на которые со временем становится практически неограниченным", - сказал Бронк в интервью изданию Defense News.

Дилемма заключается в том, что Украина оказалась под давлением со стороны многочисленных воздушных угроз.

"Помимо ударов дронов, Россия запустила многочисленные крылатые и баллистические ракеты по украинским городам. Россия в совершенстве овладела искусством нанесения массированных комбинированных ударов, которые начинаются с волн дронов, за которыми следуют крылатые ракеты, такие как Х-101, а затем - баллистические ракеты, такие как "Искандер-М" и "Кинжал", - подчеркнули в материале.

В то же время Украине удалось частично сдержать угрозу со стороны БПЛА, создав плотные пояса противовоздушной обороны ближнего радиуса действия (SHORAD). Такие пояса SHORAD сочетают в себе зенитные ракеты малой дальности, зенитные пушки, мобильные пулеметные расчеты и различные дроны-перехватчики отечественного производства.

"Все эти мобильные подразделения ПВО и подразделения противодействия дронам объединяет то, что их оборудование и боеприпасы относительно дешевы, а значит, их операции устойчивы. Однако для их развертывания в крупных масштабах требуются значительные людские ресурсы, а для обеспечения эффективности необходимы как плотность войск, так и географическая глубина", - отмечается в анализе RUSI.

По словам Бронка, в идеале Украина должна полагаться на SHORAD для сбивания дронов, оставляя свои F-16 для других задач.

"Для борьбы с дронами [одноразового использования] следует, где это возможно, применять другие системы, чтобы потенциал F-16 можно было использовать для перехвата крылатых ракет и выполнения ударных задач. В составе ВВС Украины это, бесспорно, самое эффективное средство для этого", - добавил эксперт.

По мнению Бронка, удары с большого расстояния, наносимые самолетами F-16 по наземным целям, могли бы быть еще более эффективными, если бы высшее командование Украины было менее жестким.

"Украинские воздушные силы могли бы достичь большей эффективности, если бы эскадрильям и авиационным крыльям предоставили больше полномочий самостоятельно планировать удары, а не получать задания централизованно от штабных подразделений, ориентированных на сухопутные войска", - объяснил он.

Истребители F-16 - последние новости

Ранее Воздушные силы сообщили, что Украина потеряла истребитель F-16. В настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики.

"На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано. Причины инцидента устанавливаются, - подчеркнули в ВС.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Дэниел Кейн заявил, что украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою.

"Я хотел бы отметить ту работу, которую выполняет украинская промышленная база, расширяя свои возможности. Это охватывает все: от их возможностей класса "земля-воздух" до класса "воздух-воздух", - заявил сенатор.

Вас также могут заинтересовать новости: