Япония впервые запустила ракету 'Томагавк' с собственного эсминца

JS Chokai должен вернуться в Японию в сентябре 2026 года.

Япония впервые провела тестовый запуск крылатой ракеты Tomahawk с эсминца JS Chokai, который оснащен боевой системой Aegis. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Японии.

Как пишет "Милитарный", JS Chokai является эсминцем класса "Конго". Он был введен в эксплуатацию в 1998 году.

JS Chokai оснащен восемью противокорабельными ракетами RGM-84 "Harpoon", одной пушкой калибра 127 мм, двумя тройными торпедными аппаратами, вертикальной системой запуска Mk-41 и системой "ближнего боя". Также на эсминце размещен один вертолёт SH-60K.

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В издании напомнили, что Япония отправила эсминец в США в октябре 2025 года для модернизации. Именно там и состоялся тестовый запуск "Томагавка".

В Минобороны Японии отметили, что ВМС США обеспечили полигон для испытаний, контролировали морское и воздушное пространство и содействовали планированию испытаний. Однако в ведомстве подчеркнули, что запуск ракеты осуществил именно японский экипаж.

JS Chokai должен вернуться в Японию в сентябре 2026 года. Финансирование, утвержденное до 2026 финансового года, предусматривает около 694 млн долларов на интеграцию возможности запуска ракет "Томагавк" на пяти эсминцах JMSDF с системой "Иджис": "Чокай", "Кирисима", "Хагуро", "Мёко" и "Атаго".

Lockheed Martin представила новую ракету для Patriot

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Ожидается, что PAC-3 ACE будет готова к началу 2028 года. После этого планируется нарастить производство с использованием отдельных линий. Рассматривается и возможность международного производства.

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