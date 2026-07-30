Медведев уверен в том, что Россия победит в войне против Украины.

Россия сейчас находится в очень важной точке завершения войны против Украины. Об этом заявил бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишут росСМИ.

"Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения "специальной военной операции" (пропагандистский эвфемизм, используемый для описания вторжения России в Украину - УНИАН). И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу", - сказал он, обращаясь к молодым российским оккупантам перед их отправкой на фронт.

Медведев признал, что решение об участии в войне против Украины "принимается непросто и несет риски". Однако он заверил, что это якобы "подчеркивает настоящую любовь к своей Родине".

Видео дня

"Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой", - добавил Медведев.

Ближайшие 100 дней могут стать решающими для исхода войны в Украине

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут стать решающими для исхода войны. По его словам, сейчас шансы на победу Украины или России составляют "50 на 50".

Польский премьер считает президента США Дональда Трампа, "некоторых других людей" и генерального директора SpaceX Илона Маска наиболее влиятельными людьми, которые могли бы повлиять на исход войны.

Вас также могут заинтересовать новости: