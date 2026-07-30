Клинт Иствуд признался, почему продолжает работать даже в 96 лет

Легендарный актер и режиссер раскрыл простую причину, которая держит его в тонусе даже в почтенном возрасте.

Голливудский актёр Клинт Иствуд, которому исполнилось 96 лет, продолжает активно работать в киноиндустрии – и недавно объяснил, что именно мотивирует его не останавливаться. Об этом пишет издание The Economic Times.

По словам Иствуда, секрет его неиссякаемой энергии – в постоянном познании нового.

"Причина, по которой я до сих пор работаю на этом этапе жизни, заключается в том, что мне нравится каждый день узнавать что-то новое", – сказал он.

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За годы работы в индустрии Иствуд пережил как громкие успехи, так и творческие вызовы, но всегда стремился пробовать новое, а не зацикливаться на одной роли или жанре. Его переход от актерства к режиссуре – яркое подтверждение готовности расти и развиваться. Именно этим, по его словам, и объясняется желание работать до сих пор: любопытство и стремление учиться помогают ему оставаться увлеченным и мотивированным.

Жизнь актёра

Известно, что Иствуд родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско, в семье рабочего класса – как раз в разгар экономического кризиса "Великой депрессии". Его отец, Клинтон Иствуд-старший, работал продавцом облигаций и руководителем на производстве, а мать, Рут Вуд, – на фабрике. Семья часто переезжала, поэтому маленький Клинт с детства привык к новым местам и обстоятельствам – это и закалило в нем самостоятельность и выдержку, которые впоследствии стали основой его характера.

Иствуд учился в нескольких калифорнийских школах, в частности в Oakland Technical High School, где его интересовали не только академические предметы. В юности он перепробовал различные занятия и подработки ещё до того, как пришёл в шоу-бизнес. Позже он поступил в Los Angeles City College, где увлёкся музыкой и актёрским мастерством.

Мировую известность Иствуду принесла роль загадочного стрелка в "долларовой трилогии" 1960-х годов – "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и "Хороший, плохой, злой". Эти вестерны сделали его одной из самых узнаваемых звёзд жанра. Впоследствии актер расширил свою карьеру, занявшись режиссурой и продюсированием: среди его признанных критиками работ – "Непрощённый", "Таинственная река", "Малышка на миллион" и "Гран Торино".

Советы от звезд

Ранее Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет молодости и активности в 78 лет. Актер и бодибилдер признался, что в юности понимал силу лишь как "больше" – веса, интенсивности, нагрузки, что и принесло ему 13 мировых титулов. С годами он перенес несколько операций, в частности на сердце и плече, а также замену тазобедренного сустава, поэтому ему пришлось заново учиться тренироваться с нуля.

По словам Шварценеггера, дисциплина восстановления и адаптации важнее самой силы, а исследования показывают, что даже в 80–90 лет люди способны наращивать мышцы. Он подчеркнул, что движение – это способ сохранять независимость и заниматься любимым делом, независимо от возраста.

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