Популярное украшение для дома теперь вышло из моды: чем его заменить

То, что ещё недавно считалось современным и элегантным, теперь может легко показаться устаревшим.

Тенденции в дизайне интерьера постоянно меняются, и то, что еще несколько лет назад считалось современным, элегантным или роскошным, теперь может легко произвести впечатление устаревшего, пишет FemCafe.

Как отмечает издание, это не означает, что всё, что уже не входит в списки последних трендов, следует выбрасывать за одну ночь, ведь дом – это прежде всего люди, которые в нем живут, но многие любят время от времени черпать вдохновение и обновлять свое окружение.

"В последние годы на первый план явно вышли натуральные материалы, чистые формы и предметы, которые рассказывают личную историю. Дизайнеры интерьеров все чаще подчеркивают, что дом будет по-настоящему стильным, если он не копирует современную моду, а создает гармоничный и вневременной облик. В результате многие декоративные элементы, которые раньше считались почти обязательными, отходят на второй план", – говорится в статье.

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Авторы пишут, что дизайнеры интерьеров в социальных сетях всё чаще показывают, какие аксессуары стоит заменить на более современные альтернативы. Среди них есть украшение, которое еще недавно было особенно популярным и, вероятно, до сих пор встречается во многих гостиных.

Сейчас этот элемент декора вытесняет более естественная, уникальная тенденция, которая создает гораздо более теплую и уютную атмосферу, отмечается в статье. Речь идет об искусственных цветах в стеклянной вазе.

"Дизайнеры интерьеров утверждают, что эффектные букеты из искусственных цветов теряют популярность, особенно когда они хорошо заметны издалека. Хотя они, несомненно, практичны, во многих интерьерах создают искусственный, неживой эффект, поэтому дизайнеры сейчас рекомендуют более сдержанные, естественные решения", – отмечается в статье.

Согласно тенденциям, на смену искусственным цветам сейчас приходят живые комнатные растения, сухоцветы, простые зеленые веточки или сезонные растительные декорации. Они не только создают более естественный общий эффект, но и придают пространству характер и уникальность: несколько веточек или свежих цветов, размещенных в красивой керамической вазе, часто создают более элегантный эффект, чем переполненный букет искусственных цветов.

Авторы предупреждают: не все искусственные цветы устарели. Высококачественные изделия могут оставаться актуальными и сегодня, особенно если использовать их с умом.

Дизайнеры интерьеров призывают более осознанно подходить к выбору украшений и выбирать предметы, которые действительно соответствуют стилю дома. В конце концов, даже самый модный дом станет любимым не потому, что он соответствует всем трендам, а потому, что он отражает личность людей, которые в нем живут, подытожили в издании.

Другие тренды в дизайне интерьера

Ранее УНИАН писал, что занавеска для ванны теряет популярность. Её теперь всё чаще заменяют специальной ширмой, которая обеспечивает приватность во время интимных моментов в ванной, не создавая ощущения закрытости во всей комнате. Установка такой ширмы в вашей ванной комнате также станет отличным дизайнерским решением.

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