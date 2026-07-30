Нацбанк изменил ключевую ставку и ухудшил прогноз инфляции: что ждет украинцев

Инфляция вновь начнёт замедляться в 2027 году.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15% до 15,5% в связи с устойчивым усилением фундаментального ценового давления и более существенным ускорением инфляции до конца года. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Он отметил, что в течение последних месяцев общая инфляция замедлилась под влиянием временных факторов, однако ценовое давление продолжало усиливаться

"В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста затрат бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы", – сказал Пышный.

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По его словам, инфляция ускорится во втором полугодии, однако в 2027 году вновь начнёт замедляться. Обновленный прогноз регулятора предусматривает дальнейшее ускорение инфляции до 10% по итогам 2026 года (предыдущий прогноз составлял 9,4%).

"Такая динамика будет обусловлена расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов предприятий на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания топлива и ослабления гривни в предыдущие периоды", – пояснил Пишный.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция начнет снижаться в 2027 году (до 6,9%) и достигнет целевого уровня 5% в конце 2028 года. Этому будут способствовать постепенное сокращение бюджетных дефицитов, ослабление давления на рынке труда, ожидаемое увеличение урожаев, а также улучшение ситуации в энергетике по мере снижения рисков безопасности. При этом повышение учетной ставки направлено на поддержание привлекательности гривневых активов и обеспечение стабильности валютного рынка.

Инфляция в Украине – последние новости

В апреле НБУ уже ухудшил прогноз инфляции на 2026 год – с 7,5% до 9,4%. Тогда сообщалось, что ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов, резкого подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке, последствий ослабления курса гривни в предыдущие периоды, а также более стремительного, чем ожидалось, роста зарплат.

В июне 2026 года потребительские цены в Украине впервые с начала года продемонстрировали месячное снижение. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 7,2% после 8,2% в мае.

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