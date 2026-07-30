В Раде готовят законодательные гарантии для украинских спортсменов, - Андрей Кожемякин

Актуальная тема лимита на легионеров в отечественной футбольной премьер-лиге из спортивных кругов переходит на парламентский уровень. Решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) уменьшить квоту одновременного пребывания на поле украинских игроков получило широкую огласку не только в профильных СМИ. Немалый общественный резонанс вызвал соответствующую реакцию со стороны председателя комитета по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде Украины Андрея Кожемякина.

"Эту проблему можно рассматривать с нескольких точек зрения, и большинство из них заставляют, по крайней мере, удивляться поспешному решению УАФ, которое, на мой взгляд, абсолютно противоречит идеям развития украинского футбола на данном этапе истории нашего государства. В условиях полномасштабной войны о собственно развитии народной игры можно рассуждать в рамках вполне понятных ограничений – нам бы вообще сохранить футбольный потенциал, удержать уровень конкурентоспособности. И в этом стремлении нужно проводить разграничение между требованиями текущих спортивных результатов и заботой о завтрашнем дне", – подчеркнул председатель комитета.

Учитывая это, ослабление лимита на легионеров в соревнованиях УПЛ он назвал "ошибочным и даже опасным шагом". Мол, подрываются основы подготовки национального резерва, владельцы клубов, добросовестно выполняющие миссию развития детских школ, теряют мотивацию, также теряют её и воспитанники академий. Как утверждает Кожемякин, "для них еще больше сужается перспектива попасть в основной состав своих команд, а через них – в состав сборных".

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"И это при том, что из-за войны Украина и так потеряла огромное количество перспективных юных футболистов и представителей всех других видов спорта. Мальчики и девочки, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, продолжают заниматься спортом за рубежом, укореняются там, получают местное гражданство и, следовательно, безвозвратно теряются для украинских сборных", – констатировал народный депутат.

Он считает, что "забота об облегчении их спортивной судьбы на Западе – благородное дело". Но, по его словам, нельзя осуществлять подобное взаимодействие с Европейским Союзом в ущерб тем, кто остается в Украине, выбрав именно её для спортивного роста:

"Это – спортивный потенциал нации, залог ее здорового будущего".

По словам Кожемякина, "нельзя рассматривать вопрос о лимите на легионеров просто как один из аспектов регулирования нашего футбольного рынка, это гораздо более широкая и глубокая проблема". И недаром, подчеркнул он, абсолютное большинство клубов УПЛ не согласились с решением УАФ об увеличении квоты на иностранцев.

"Аргументы этого демократического большинства заслуживают внимания и уважения, это – трезвый голос за сохранение фундамента нашего футбола, его основ и перспектив. Эта коллективная позиция клубов должна быть учтена в решениях УАФ", – заявил председатель комитета.

Он рассказал, что в ряде европейских стран применяются различные механизмы поддержки национальных спортсменов, развития академий и стимулирования подготовки собственного спортивного резерва.

"Все это побуждает и нас к поиску и проработке на законодательном уровне гарантий для поддержки национального спорта и, в особенности, его резервов. После оперативного изучения международного опыта, после консультаций с отечественными спортивными федерациями мы предложим законопроект, который будет предусматривать применение минимального уровня представительства спортсменов-граждан Украины, в частности в командных видах спорта", – заявил депутат.

В заключение он подчеркнул, что речь идет не об ограничении права клубов приглашать иностранных спортсменов:

"Речь идет о создании действенных законодательных гарантий того, что украинские спортсмены будут иметь достаточные возможности для профессионального развития, а клубы – стимулы инвестировать в собственные академии, в развитие системы подготовки резерва".

Опять же, утверждает нардеп, речь идет о будущем Украины, которая должна быть достойно представлена в мировом сообществе, в том числе и на спортивных аренах.