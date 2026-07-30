Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на последний день июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,27 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,63/44,68 грн/долл., а к евро – 51,29/51,33 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 июля снизился на 5 копеек и составлял 45,14 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,64 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 12 копеек и составил 51,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,97 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 20 копеек и составил 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: