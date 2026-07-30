За войну 'заплатят' украинские ФОПы: какие налоговые изменения готовит правительство и что с ними не так

Эксперты сходятся во мнении, что не следует вводить масштабные изменения в упрощенную систему во время войны.

Во время полномасштабной войны чиновники активно взялись за реформирование упрощенной системы налогообложения с целью наполнения бюджета. Среди рассматриваемых новаций – введение НДС для ФЛП с 2028 года, что содержится в меморандуме с МВФ и уже вызвало широкую общественную критику.

Как говорится в статье УНИАН, чиновники утверждают, что это требование МВФ к украинскому правительству относительно давления на "упрощенцев". Однако опрошенные УНИАН эксперты не соглашаются с тем, что причиной налоговых новаций являются исключительно требования Фонда.

Эксперт по налогообложению Вячеслав Черкашин подчеркивает, что с 2023 года правительственная политика мобилизации доходов неизменна, и единый налог объявлен едва ли не главным источником тенизации экономики.

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"Произошло отождествление понятий ФЛП и "злоупотребление упрощенной системой". Если малый бизнес не будет услышан, экономическое охлаждение станет неизбежным", – считает Черкашин.

Он напоминает, что еще в Национальной стратегии доходов до 2030 года, принятой в 2023 году, были заложены масштабные изменения для ФЛП. В частности, речь шла о постепенном повышении ставки единого налога для третьей группы, объединении второй и третьей групп, а также пересмотре правил налогообложения для других категорий предпринимателей.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак убежден, что государство должно бороться не с упрощенной системой в целом, а со схемами уклонения от налогообложения.

"Сегодня под одним словом "ФЛП" скрываются две абсолютно разные реальности. Первая – это миллионы людей, для которых упрощенная система является возможностью легально работать, создавать себе рабочее место, нанимать других, платить налоги. Вторая – это искусственное дробление крупного бизнеса, маскировка фактических трудовых отношений и другие схемы. Лечить вторую проблему уничтожением первой – это примерно как бороться с контрабандой путем запрета торговли", – подчеркнул он.

Чумак считает, что упрощенная система должна оставаться действительно простой, и выступает против объединения второй и третьей групп и резкого повышения ставок, в то же время подчеркивая необходимость бороться со злоупотреблениями недобросовестных предпринимателей.

"Главный принцип: искать средства там, где есть крупные схемы и значительные налоговые разрывы, а не там, где плательщика проще всего администрировать. Правильная реформа должна не создать новый класс предпринимателей, которым дешевле закрыться или уйти в тень, чем выполнять правила. И, конечно, никаких решений о малых – без малых", – подытоживает эксперт.

В целом эксперты сходятся во мнении, что масштабные изменения в упрощенную систему не стоит внедрять во время войны. Вместо этого государству следует сосредоточиться на борьбе с крупными схемами уклонения от уплаты налогов, а любые реформы проводить только после открытого диалога с бизнесом, с четкими правилами и достаточными переходными периодами.

Налоговые нововведения в Украине

В Украине после войны могут изменить правила работы упрощенной системы налогообложения, внедрив польскую модель, которая предусматривает увеличение лимита дохода для индивидуальных предпринимателей и дифференцированные ставки налогов, заявлял народный депутат, председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Меморандум Украины с МВФ предусматривает возможность введения после войны нового налога на восстановление, который может заменить действующий военный сбор. Однако экономисты предупреждают, что такое решение может затормозить экономический рост и усилить тенизацию экономики.

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