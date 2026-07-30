'Ваня в кайфе': Кацурина показала, как с детьми ночевала в бомбоубежище (фото)

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

Известная украинская дизайнер и ресторатор Даша Кацурина показала, как вместе с двумя детьми ночевала в бомбоубежище из-за массированной российской атаки 30 июля, и объяснила, почему ее младший сын Ваня "в кайфе" от этого.

"Днем строим проект и покупаем новый Hot Wheels, вечером сразу ложимся на ночь в бомбоубежище. Наша реальность. Невероятная благодарность нашим защитникам за возможность, несмотря ни на что, работать и жить в Украине", - отметила Кацурина в своем Instagram.

В stories дизайнер поделилась несколькими кадрами из бомбоубежища и по дороге к нему, на одном из снимков – счастливый сын Кацуриных.

Видео дня

"Ваня не знает реальность без войны, ему 5. Он в кайфе, потому что сегодня позже ложимся, мама спит рядом, и смотрим айпад в постели", - объяснила Кацурина.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Даша Кацурина и Владимир Дантес разошлись, хотя оба до сих пор не подтвердили и не опровергли информацию о разрыве.

"Самый популярный вопрос в Instagram был о моей личной жизни. Я все понимаю, мне и самой интересно было бы. И у меня есть заявление на этот счет. Наконец за 30 лет до меня дошло, что личная жизнь на то и личная, чтобы быть исключительно частной и вашей", - писала недавно Даша.

Вас также могут заинтересовать новости: