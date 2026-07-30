Испания развернет авиационный отряд в Румынии в рамках миссии НАТО: что известно

Контингент состоит примерно из 200 военнослужащих Военно-воздушных и Космических сил.

Испанский тактический авиационный отряд (DAT) Paznic будет развернут в Румынии для участия в миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства eAP-72. Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

"В течение следующих четырех месяцев наши летчики будут усиливать союзническое сдерживание, защищать целостность воздушного пространства Альянса и способствовать стабильности на восточном фланге, в регионе, имеющем особое стратегическое значение для европейской атлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Контингент состоит примерно из 200 военнослужащих Военно-воздушных и Космических сил, в зависимости от различных фаз развертывания, запланированных ротаций и постепенной интеграции возможностей. Отряд включает командование, оперативный штаб, летный состав, техническое обслуживание самолетов, логистическую поддержку, защиту сил, системы связи и информации, а также медицинский, юридический, административный, охранный и общий вспомогательный персонал.

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Отмечается, что основу воздушного вклада составляют семь истребителей F-18M, которые будут оставаться в районе на протяжении всего развертывания. Кроме того, в течение первых двух месяцев миссии контингент будет поддерживать самолет A400M. Позже, на завершающем этапе операции, к силам присоединятся три вертолета NH-90, которые возьмут на себя миссии по борьбе с беспилотными авиационными системами (C-UAS).

В министерстве сообщили, что миссия будет проводиться с авиабазы Михаила Когелничану (MK AB) - объекта, имеющего особое значение для присутствия союзников в Румынии и для операций в Черноморском регионе. С этой базы испанский контингент будет действовать в координации с принимающей страной, командными структурами НАТО и другими союзными подразделениями, развернутыми в регионе.

"Миссия eAP-72 демонстрирует способность Испании создавать, развертывать и поддерживать значительный авиационный отряд за рубежом, интегрированный в структуру противовоздушной обороны НАТО и сосредоточенный на защите воздушного пространства союзников. В сложной международной ситуации тактический авиаотряд "Пазник" является весомым вкладом Испании в коллективную оборону, союзническое сдерживание и общую безопасность на восточном фланге", - подчеркнули в Минобороны страны.

Нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, румынская армия потратила примерно 1,5 миллиона евро за три дня на уничтожение трех беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Для перехвата целей применялись ракеты AIM-9X - каждая из них стоит около 400 тысяч долларов. На уничтожение трех дронов военные израсходовали три таких ракеты, поэтому общая стоимость самих боеприпасов составила примерно 1,2 миллиона долларов.

С начала полномасштабной войны вблизи границы Румынии зафиксировали более 100 российских атак. В 33 случаях летательные аппараты Кремля входили в воздушное пространство страны, и каждый раз в ответ в небо поднимались истребители. Обломки дронов на территории Румынии обнаруживали примерно в 50 случаях.

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