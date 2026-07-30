Дорожный знак и разметка противоречат друг другу: что делать водителю

Правила дорожного движения четко определяют приоритет в этой ситуации.

Многие начинающие водители теряются, когда видят на дороге противоречия между дорожным знаком и дорожной разметкой. Однако на самом деле украинские Правила дорожного движения четко регулируют эту противоречивую ситуацию, и зная ПДД, водитель не будет испытывать проблем при проезде таких участков дороги.

Согласно пункту 8.2 ПДД, "дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяемой информацией". Временные дорожные знаки (размещенные на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепленные на щите с фоном желтого цвета) имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.

При нормальной организации дорожного движения знаки и разметка не должны противоречить друг другу, а должны дополнять друг друга. Разметка обычно подчеркивает или уточняет требования знаков.

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Если между знаком и разметкой возникает реальное противоречие (а не мнимое), водитель обязан руководствоваться именно дорожным знаком. Такие ситуации часто возникают из-за ошибок в организации движения, стертой/старой разметки или незавершенных дорожных работ.

На практике многие "противоречия" оказываются мнимыми. Прежде чем делать вывод, водитель должен проверить, распространяются ли знак и разметка на одну и ту же полосу движения. Например, общий знак может разрешать движение прямо и направо, а стрелка разметки на конкретной полосе – только направо. В таком случае знак определяет разрешенные направления в целом, а разметка подсказывает, какую полосу выбрать для маневра.

Отдельно стоит отметить в отношении дорожных работ: временные технические средства организации движения (знаки и разметка) имеют преимущество перед постоянными. Временные знаки обязательно нужно соблюдать.

Еще один распространенный миф касается светофоров. Зеленый сигнал не отменяет действие запрещающих или предписывающих знаков (кроме случаев, прямо предусмотренных ПДД). Он лишь разрешает движение в направлениях и в порядке, которые уточняются разметкой и дорожными знаками.

В целом же иерархия средств регулирования дорожного движения достаточно чёткая:

Наивысший приоритет имеют сигналы регулировщика. Это может быть не только полицейский, но и, например, уполномоченный рабочий на участке проведения ремонта дороги.

Если регулировщика нет, водитель должен в первую очередь выполнять требования сигналов светофора. Если регулировщик есть, водитель должен игнорировать сигналы светофора, если они противоречат сигналам регулировщика.

Далее водитель должен руководствоваться дорожными знаками, если они не противоречат сигналам светофора или регулировщика.

В последнюю очередь водитель должен руководствоваться дорожной разметкой, если она не противоречит всем вышеуказанным сигналам.

Если же водитель столкнулся с реальным противоречием между знаком и разметкой, которому нет логического объяснения, он должен проехать этот участок, руководствуясь именно дорожным знаком. А после этого очень желательно сообщить балансодержателю дороги (службе автомобильных дорог, коммунальному предприятию и т. п.) о вероятной ошибке в организации движения.

Другие советы водителям

Как писал УНИАН, в Европе дорожные знаки не полностью унифицированы с международными стандартами, поэтому некоторые из них могут сбивать с толку даже опытных водителей.

В Чехии знак IP-13f с символами "P+D" означает парковку, предназначенную только для тех, кто сразу пользуется каршерингом, а нарушение правил влечет за собой штраф от 1000 до 1500 крон. Помимо него, существуют и другие специальные обозначения – "P+R" для пересадки на общественный транспорт и "K+R" для коротких остановок возле вокзалов или аэропортов.

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