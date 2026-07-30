Российский флот 'напрашивается' на удар по Новороссийску: эксперт назвал причину

Одной из особенностей сегодняшней вражеской атаки стало применение противокорабельных крылатых ракет, которые Россия в этом месяце не использовала.

Во время сегодняшней атаки России на Украину вновь были применены северокорейские баллистические ракеты типа "Искандер-М"/С-400/KN-23. Кроме того, основную часть крылатых ракет запустил российский флот с базы в Новороссийске, из-за чего он вновь "напросился" на украинский удар. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Несколько дней назад появилась информация, что в Россию снова начали поступать северокорейские ракеты. А сегодня это уже получило официальное подтверждение", – рассказал он.

По его словам, ранее Военно-воздушные силы сообщали об ударах по Украине ракетами "Искандер-М"/С-400.

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"По крайней мере, в течение последних двух месяцев о применении ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 не сообщалось. Поэтому, вероятно, речь идет о поставке новой партии ракет из КНДР. Ранее поступала информация, что Россия получила от Северной Кореи до 50 таких ракет", – сказал Романенко.

Эксперт добавил, что еще одной особенностью сегодняшней вражеской атаки стало применение противокорабельных крылатых ракет, которые Россия в этом месяце не использовала.

"Из 61 запущенной крылатой ракеты Х-101/"Калибр" более двух третей – именно морские ракеты. Основную часть ракет запустил российский флот, а это свидетельствует о том, что он снова напросился на украинские удары по базе в Новороссийске, ведь именно оттуда производились пуски. Напрашивается, чтобы наши добрые дроны посетили базу, потому что, мол, "нет двигателя", – сказал Романенко.

Эксперт отметил, что во время нынешней воздушной атаки россияне также запустили четыре противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс".

"Плохо то, что их запустили из района Курской области, ведь раньше пуски осуществлялись из Крыма. То есть это означает, что они разработали наземную пусковую установку", – добавил Романенко.

Он не исключил, что такая установка могла использоваться и в Крыму.

"Но то, что наземная пусковая установка появилась и в Курской области, свидетельствует о том, что россияне начинают серийное производство наземных пусковых систем для ракет "Циркон"/"Оникс". Это даст врагу более широкие ударные возможности", – сказал Романенко.

Массированный удар по Украине: какое оружие применили россияне

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения – 74 ракет и 284 БПЛА различных типов.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что основным направлением удара были Киевская и Львовская области. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

Россия запустила:

4 противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс" (район запуска – Курская область РФ);

9 баллистических ракет "Искандер-М/С-400/KN-23" (районы запуска – Брянская, Воронежская, Курская области РФ);

61 крылатую ракету "Х-101/Калибр" (район запуска – Вологодская область, Новороссийск РФ);

284 ударных БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений Брянск, Курск, Орел, Шаталово РФ).

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