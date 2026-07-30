Дизель пробил новый ценовой предел: на отдельных АЗС стоимость выросла сразу на 6 гривень

Рост котировок на внешних рынках вынуждает операторов и в дальнейшем пересматривать цены на бензин и дизельное топливо.

Средняя цена на дизельное топливо уже превысила 90 гривень за литр. Одновременно дорожает бензин и сжиженный газ из-за стремительного роста оптовых цен, сообщает Enkorr.

Средняя розничная цена на бензин А-95 за день выросла на 26 копеек и составляет 81,19 гривни за литр, дизельное топливо подорожало на 1 грн (90,66 грн/л), а автогаз подорожал на 76 коп./л (43,32 грн/л).

Отмечается, что премиальные сети ОККО и WOG на этот раз не повышали цены на бензин и дизель. Только ОККО добавила 1 грн/л к цене на автогаз, выйдя на уровень 43,90 грн/л.

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Без изменений остались цены в сети UPG. Зато "Укрнафта" повысила стоимость дизельного топлива на 1 грн/л, а автогаза – на 2 грн/л, установив цены 87,90 грн/л и 42,90 грн/л соответственно. На данный момент именно эти две сети предлагают самые низкие цены на дизельное топливо на рынке.

Больше всего дизельное топливо подорожало в сети VST – сразу на 6 грн/л – до 93,90 грн/л. Тем самым оператор вошел в группу самых дорогих сетей, среди которых "Авантаж 7" и Neftek. Также на 1 грн/л сеть повысила цены на бензин и автогаз.

Как минимум на 2 грн/л дизельное топливо также подорожало на станциях EURO5, Mango, "Маркет", "Фактор", "Свои", "Кворум", "Олас" и ZOG. Из них только EURO5, "Маркет" и "Кворум" подняли цены и на А-95 в среднем на 0,50–1 грн/л.

Цены только на автогаз пересмотрели сети RLS, Green Wave, "Катрал", Ovis и "Авантаж 7". Последняя добавила 50 коп./л (39,45 грн/л) и сохранила свое место среди операторов с самой низкой стоимостью. К ним также относятся "Маркет" и "Кворум" с ценами 38,90 грн/л и 39,48 грн/л соответственно.

За день разница между премиальными сетями и дискаунтерами сократилась примерно на 50 коп./л – до 4,24 грн/л на бензине и чуть более 40 коп./л на дизельном топливе. На сжиженном газе разрыв сократился на 24 коп./л (3,64 грн/л).

В Enkorr отмечают, что рост котировок на внешних рынках вынуждает операторов и в дальнейшем пересматривать цены на бензин и дизель. Начиная с конца прошлой недели разница между оптовыми и розничными ценами на дизельное топливо держится на отметке выше -6 грн/л. Весной подобные значения фиксировались лишь на пике ценового скачка, тогда как большую часть времени разница между оптовыми и розничными ценами была значительно меньше. По состоянию на 30 июля разница между сегментами составляет -6,02 грн/л.

Дальнейшая динамика цен на сжиженный газ будет определяться оптовыми ценами и скоростью реализации запасов, закупленных по старым ценам.

Цены на топливо в Украине – последние новости

28 июля сообщалось, что средняя цена бензина марки А-95 на данный момент составляла 80,87 гривни за литр. Цены на дизельное топливо и автогаз выросли тогда на 70 и 57 копеек соответственно – до 88,88 грн/л и 42,10 грн/л.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что в Украине уже наблюдается дефицит не только дизельного топлива, но и бензина. Из-за перебоев с поставками нехватка топлива может продлиться еще как минимум месяц.

Ранее сообщалось, что к концу недели цены на дизельное топливо на украинских АЗС могут вырасти до 95 гривень за литр, а уже со следующей недели операторы могут преодолеть отметку в 100 грн за литр.

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