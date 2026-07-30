Операция 'МоЛоЧКа': эколог рассказал, насколько 'выжжено' море после ударов по танкерам РФ

Вражеские суда выводили из строя таким образом, чтобы парализовать навигацию и управление, а не устроить масштабную нефтяную катастрофу.

Масштабную операцию "МоЛоЧКа", проводимую Силами беспилотных систем ВСУ с целью поражения танкеров "теневого флота" РФ, можно назвать филигранной работой – спутниковые данные свидетельствуют, что экологические последствия от этих ударов минимальны. Об этом заявил председатель Одесского обособленного подразделения Национального экологического центра Украины, руководитель общественной организации "Зеленый лист", химик и биолог Владислав Балинский в Facebook.

По его словам, Крым и Керченский пролив стали узлом, где военная логистика РФ пересекается с одним из самых уязвимых участков Азово-Черноморского бассейна; это – едва ли не худшее место для концентрации топливных потоков.

"И именно здесь Россия создала единую систему, в которой гражданский флот и военные поставки слились воедино", – отмечает специалист.

Видео дня

С помощью спутниковых данных он проанализировал операцию "МоЛоЧКа", чтобы проверить, привели ли удары по этой системе к массовому возгоранию судов и новой нефтяной катастрофе.

"По данным СБС, в Азовском море только с 6 по 28 июля было поражено 129 судов. Мы проверили этот полигон с помощью тепловых детекторов NASA FIRMS и радаров Sentinel-1/2", – отмечает эколог.

Он объясняет, что, несмотря на ожидания глобальной экологической катастрофы – вместо полностью выжженного моря – спутники зафиксировали локальные и единичные эпизоды.

Например, судно напротив Приморско-Ахтарска непрерывно теряло нефтепродукты с 11 по 26 июля, а максимальный поверхностный шлейф загрязнения простирался на 15 км. Другое судно горело напротив Керченского пролива с 6 по 21 июля.

Эколог отмечает:

"Спутниковый анализ операции "МоЛоЧКа" отвечает не на вопрос, сколько именно судов было затронуто, а на вопрос, что после этого произошло с морем. Ответ не сводится к слову "безопасно": одно судно горело длительное время, другое как минимум до 26 июля оставалось источником нефтепродуктов, а отдельные шлейфы простирались на многие километры".

В то же время, по его словам, в масштабе 129 заявленных поражений "спутниковая картина" не похожа на массовое пробивание грузовых резервуаров или серию затоплений танкеров.

Эксперт сравнивает ситуацию на Азове с катастрофами в Чёрном море, которые произошли, например, после аварии в районе Керченского пролива двух аварийных российских танкеров "Волгонефть" в конце 2024 года, и последствиями, к которым в 2026 году привели удары РФ по украинским портам. Также Балинский напоминает, как недавно оккупанты атаковали тремя ракетами гражданский сухогруз Golden Leo, который затем затонул недалеко от Одессы. Так, из-за действий россиян в Чёрном море произошла катастрофа – погибли десятки мирных жителей, а из-за попадания в акваторию нефтепродуктов и растительного масла жертвами агрессии Кремля стали тысячи водоплавающих птиц и млекопитающих.

В то же время операция, которую в Азово-Черноморском регионе проводят СБС ВСУ, подобных последствий не имеет.

"Наш анализ доказывает: была проделана филигранная работа. Логистический эффект операции (операции СБС – УНИАН) оказался значительно больше, чем экологический ущерб. Вражеские суда выводили из строя таким образом, чтобы парализовать навигацию и управление, а не устроить масштабную нефтяную катастрофу в Черном или Азовском морях", – подчеркивает специалист.

Операция "МоЛоЧКа" – когда будет результат

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины в Азово-Черноморском регионе проводят операцию против так называемого "теневого флота" РФ. Пострадало очень много танкеров, транспортирующих нефтепродукты страны-агрессора.

По мнению пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, результаты этой операции и соответствующих ударов по логистическим путям отразятся на временно оккупированном Крыме, в частности на экономической ситуации, не раньше конца лета.

Вас также могут заинтересовать новости: