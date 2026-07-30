'Подбирай слова': Сумская после громкого скандала публично обратилась к Горбунову

На днях актер открыто унизил свою коллегу.

Известная украинская актриса Ольга Сумская после громкого скандала публично обратилась к своему коллеге, актеру Алексею Горбунову, который на днях раскритиковал ее внешность.

"Он не извинился, ему это не свойственно. Я не жду от него никаких извинений. Просто знаете, перешел черту. Он начал хейтить всех нас подряд, и когда он уже начал меня позорить, я подумала, что нужно ответить и напомнить, что, Лешенька, мы же с тобой снимались. Что случилось, что ты не подбираешь слов?" - поделилась Сумская в комментарии для проекта "Наодинці з гламуром".

По мнению Сумской, Горбунов пожалел о том, что сделал.

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"Я с ним уже много лет не виделась… Он эпатажный чувак, я бы так сказала. Он вошел в роль такого невежды, который не сдерживается абсолютно. Он забывает где он, и кто он, - заявила актриса и, обращаясь к Горбунову, добавила: "Леша, сдерживайся хоть немножко, подбирай слова. Потому что, знаешь, судьба такая непредсказуемая, может, где-то пересечемся, а я тебе такое потом скажу. Так что, берегись".

Напомним, УНИАН писал, как Алексей Горбунов раскритиковал внешность Сумской, и актриса эмоционально ему ответила.

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