Замороженная бутылка может охладить комнату: действительно ли этот трюк работает

Действительно ли он охлаждает комнату и почему чуда ждать не стоит - это стоит проверить.

В летнюю жару многие пытаются простыми домашними хитростями сделать квартиру прохладнее. Для одного из самых дешёвых способов нужны всего лишь ПЭТ-бутылка, вода и морозильник – но действительно ли это может дать ощутимую перемену в комнате?

Суть трюка в том, чтобы заморозить одну или две наполненные водой ПЭТ-бутылки, а затем оставить их оттаивать, разместив в комнате, гостиной или на кухне, пишет Startlap.

Лёд в бутылке при таянии забирает энергию у окружающего воздуха, поэтому непосредственно вблизи бутылки ощущается лёгкое охлаждение. Эффект можно усилить с помощью вентилятора, поскольку прибор помогает распределить более прохладный воздух по помещению.

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Что нужно для трюка с охлаждением бутылкой воды

Для этого способа требуется всего несколько простых предметов:

1–2 ПЭТ-бутылки,

по 1–1,5 литра воды на бутылку,

тарелка или поднос,

при необходимости вентилятор.

Как сделать это шаг за шагом

Одну или две ПЭТ-бутылки объёмом 1–1,5 литра наполняют водой, а затем ставят в морозильник.

После того как вода полностью замёрзнет, бутылки достают и размещают на полке, шкафу или другой устойчивой поверхности.

Бутылки можно поставить и перед вентилятором – так способ будет несколько эффективнее. Движение воздуха помогает тому, чтобы более прохладный воздух, образующийся вокруг бутылки, ощущался не только на небольшом участке.

Важно поставить под бутылку тарелку или поднос, чтобы защитить мебель от конденсата.

Как замороженная бутылка способна охлаждать квартиру

Для таяния льда необходима энергия. Эту энергию он частично забирает у окружающего воздуха, поэтому в непосредственной близости от бутылки температура может снижаться.

Одно из преимуществ этого способа по сравнению с трюком с влажной простынёй в том, что он меньше повышает влажность в комнате. Из-за этого воздух с меньшей вероятностью станет сырым и душным.

Но действительно ли это охлаждает комнату

Теоретически бутылка, содержащая 1,5 литра льда, должна хотя бы минимально снизить температуру в помещении площадью 15–20 квадратных метров. Однако фактический результат зависит от множества обстоятельств.

На эффект влияют, в частности:

изоляция комнаты,

тепло, поступающее через окна и дверные щели,

количество людей, находящихся в помещении,

тепло, вырабатываемое электроприборами,

а также общая тепловая нагрузка комнаты.

Люди и электроприборы постоянно выделяют тепло. Через оконные стёкла и дверные щели в помещение также поступает новое тепло, поэтому охлаждающий эффект бутылки может быстро сойти на нет.

В полностью изолированной комнате это работало бы лучше

В идеально изолированном помещении, где нет никакого внешнего или внутреннего источника тепла, один килограмм льда или замороженная бутылка воды действительно могли бы ощутимо снизить температуру в комнате площадью 15–20 квадратных метров.

Однако в обычных квартирах такие условия встречаются редко.

Помещения постоянно нагреваются, поэтому этот способ, как правило, не приносит столь значительного результата, как многие ожидают.

При оценке трюка не стоит упускать из виду и то, что для заморозки воды морозильнику приходится расходовать энергию. Прибор во время работы вырабатывает тепло, которое в конечном счёте тоже может нагревать воздух в квартире.

Поэтому с точки зрения общего энергопотребления этот трюк нельзя считать настоящей заменой кондиционеру. Так что не стоит ждать от него чудес – можно лишь насладиться небольшой прохладой.

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