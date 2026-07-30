Украина потеряет миллиарды долларов из-за блокады портов: в НБУ подсчитали убытки

Общее негативное воздействие оценивается на уровне 0,9 % от ВВП в 2026 году.

Из-за обстрелов Россией морских портов недополучение экспортной выручки во второй половине года составит около 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

Он рассказал, что за последние годы в среднем Украина экспортировала 4–4,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, и около 90% этого экспорта шло через морские порты. Имеющиеся альтернативные транспортные пути – железная дорога и Дунай – позволяют экспортировать около 2,5 миллиона тонн ежемесячно.

"Сейчас Дунай, учитывая мелководье из-за жары, несколько ограничен в своих возможностях. После восстановления, в августе-сентябре, эти объемы использования альтернативных путей могут позволить обеспечить транспортировку около 3,5 миллиона тонн в дальнейшем", – сказал глава Нацбанка.

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Альтернативные маршруты позволят сократить потери от остановки морского коридора, однако эта логистика значительно дороже и имеет меньшую пропускную способность, отметил глава НБУ. По оценкам регулятора, недополучение экспортной выручки во второй половине 2026 года составит около 2,5 миллиарда долларов, однако ожидается, что эти объемы будут экспортированы в течение первого полугодия 2027 года.

"Влияние на ВВП со стороны аграрного сектора будет ограниченным, но более ощутимым со стороны транспорта, добывающей промышленности и энергетики. Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве не должна пострадать – урожай будет собран и соответствующим образом распределен. Если этот урожай не отправят на экспорт, то он пойдет в запасы или, соответственно, будет направлен на внутреннее потребление", – сказал Пышный.

По его словам, негативное влияние атак РФ в большей степени ощутят на себе транспорт, добывающая промышленность и энергетика. Общее негативное влияние оценивается примерно на уровне 0,9% от ВВП в 2026 году.

Пышный подчеркнул, что вследствие сложившейся ситуации аграрии не достигнут запланированной выручки в этом году, что создает риск для следующих посевных кампаний, поэтому Национальный банк будет работать над разработкой необходимых мер. При этом, по словам главы регулятора, влияние блокировки портов на внутренние цены будет сдержанным для конечного потребителя.

"Это относительно хорошая новость. Внутри страны увеличится предложение сельскохозяйственного сырья, поэтому цены на продовольствие либо снизятся, либо не будут расти высокими темпами. Однако, опять же, это произойдет за счет финансового положения аграриев, и эти аспекты должны быть должным образом учтены", – сказал Пышный.

Тем временем Украинская зерновая ассоциация указывает, что Украина могла бы в текущем сезоне экспортировать почти 52 млн тонн зерновых при условии решения логистических проблем с портами.

Урожай при этом оценивается на уровне 84,6 млн т, что на 1 млн т выше прогнозируемого ранее. Оценка улучшилась благодаря благоприятным погодным условиям и достаточному количеству влаги, а соответственно – лучшей ожидаемой урожайности ранних культур.

Блокировка украинских портов Россией – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина прекратила экспорт сельскохозяйственной и другой продукции через черноморские порты вследствие усиления атак российских оккупантов, и последствия этого могут быть тяжелыми как для отечественной, так и для мировой экономики.

Согласно расчетам, каждый день простоя портов Большой Одессы из-за российского террора задерживает отгрузку украинских товаров примерно на 70 миллионов долларов.

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