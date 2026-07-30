В Киеве подготовили материальный резерв на случай кризисных ситуаций осенью и зимой, – КГГА

В столице готовят материальный резерв на зиму, в частности продовольственные наборы, и отрабатывают алгоритм действий городских служб в чрезвычайной ситуации. Эти вопросы рассмотрели на заседании Координационного совета по вопросам продовольственной безопасности и оперативного жизнеобеспечения населения города. Об этом сообщает сайт КГГА

"Город системно готовится к осенне-зимнему периоду, учитывая все возможные сценарии. Наша задача – своевременно сформировать необходимый материальный резерв, обеспечить продовольственную безопасность киевлян и отработать четкие алгоритмы взаимодействия всех служб, чтобы в случае чрезвычайной ситуации помощь поступала людям максимально быстро", – отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский.

Как сообщается, в течение ближайших 1–1,5 месяцев Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать продовольственные наборы (индивидуальные суточные рационы), которые станут запасом для использования в условиях чрезвычайных ситуаций. При формировании резерва были учтены предложения общественности и волонтеров, имеющих практический опыт работы в кризисных условиях.

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В этом году часть запасов материального резерва была передана киевлянам, нуждающимся в помощи.

"В течение января – июля 2026 года значительные объемы продуктов были переданы в районные государственные администрации для приготовления горячих блюд для населения и спасателей. Также пострадавшим передали около 100 тонн продовольствия и 500 тысяч единиц товаров первой необходимости (фонари, свечи, powerbankи, одноразовая посуда и др.). Кроме того, город обеспечил передачу 979 источников энергоснабжения в учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, объекты критической инфраструктуры и районные государственные администрации. В рамках программы "Теплый пакет" для социально уязвимых категорий населения распределили 250 тысяч единиц промышленных товаров", – сообщают в КГГА.

Также отмечается, что в дальнейшем планируется увеличить финансирование мероприятий по продовольственной безопасности и наращивать объемы резервов.

Особое внимание на заседании Координационного совета уделили алгоритмам взаимодействия между структурными подразделениями городской власти, РГА, коммунальными предприятиями, общественными и благотворительными организациями. В частности, определили лиц, ответственных за логистику и поставки продуктов питания, воды и предметов первой необходимости для населения в случае кризисных ситуаций, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко инициировал внеочередное заседание сессии Киевсовета, на котором рассмотрели срочные решения по подготовке города к зиме и выполнению мероприятий плана устойчивости.

Также сообщалось, что столица реализует проекты плана устойчивости на сумму почти 23 млрд грн, в то время как государственные власти фактически самоустранились от оказания помощи Киеву.

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