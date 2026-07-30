Австрию и Италию соединили под Альпами: новый туннель сократит путь в три раза

После открытия туннеля пассажирские поезда смогут двигаться со скоростью до 250 километров в час.

28 июля Австрия и Италия были соединены двумя главными галереями Бреннерского базового туннеля, проложенными под Альпами с целью создания нового скоростного железнодорожного сообщения между этими двумя странами. Об этом сообщает Ziare.com.

Бригады, работавшие с противоположных сторон, пробили последний слой горной породы под границей и открыли сплошной подземный коридор в рамках европейского проекта, стоимость которого оценивается в 10,5 млрд евро.

"Сам туннель будет иметь длину 55 километров, а вместе с подземной железнодорожной объездной дорогой города Инсбрука образует маршрут длиной 64 километра - самое длинное подземное железнодорожное сообщение в мире", - говорится в материале.

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Инфраструктура, построенная с целью переноса части грузового и пассажирского движения с альпийских автодорог на железную дорогу, должна быть открыта для движения в 2032 году и сократить время транзита между Инсбруком и Фортеццой с 80 до 25 минут.

"Последний слой горной породы между двумя строительными площадками был удален за час. Экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами, почти одновременно приступили к удалению последних слоев горной породы из восточного и западного туннелей. Примерно через час оба прохода были проложены, и рабочие и координаторы проекта с австрийской стороны смогли пересечь границу через туннель и встретиться со своими итальянскими коллегами", - подчеркнули в публикации.

В то же время члены правления BBT SE, разрабатывавшей этот туннель, Мартин Градницер и Умберто Лебруто заявили:

"С соединением двух главных галерей наш проект достиг нового важного этапа. В будущем здесь будут курсировать грузовые и пассажирские поезда, связывающие Австрию и Италию. Этот успех прекрасно демонстрирует, чего можно достичь, когда работают вместе, несмотря на границы, ради общей цели. У проекта много названий, но, прежде всего, он несет в себе отпечаток людей, которые строили его день за днем".

После открытия туннеля пассажирские поезда смогут двигаться со скоростью до 250 километров в час, а грузовые - до 160 км/ч. Время, необходимое для прохождения участка Фортецца-Инсбрук, сократится с примерно 80 минут до 25 минут, а железнодорожный маршрут будет сокращен примерно на 20 км.

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